Kreissparkasse Weilburg schließt nachts ihre SB-Bereiche

In der Filiale in Beselich ist durch eine Automatensprengung hoher Sachschaden entstanden. Foto: Kreissparkasse

WEILBURG/BESELICH - Die Kreissparkasse Weilburg reagiert auf zahlreiche Sprengungen von Geldautomaten in Hessen - zuletzt am Dienstag in Beselich.

"Zur Vorsorge und zum Schutz der Anwohner, Kunden, Gebäude und Technik vor Kriminellen schließt die Kreissparkasse Weilburg jetzt nachts von 23 bis 5 Uhr ihre SB-Bereiche in den Filialen", heißt es in einer Pressemitteilung. Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminals sind künftig also von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends erreichbar. Ganz aktuell wurde laut Sparkasse ein Geldautomat der Kreissparkasse Weilburg in Beselich angegriffen. Der Versuch, an Bargeld zu gelangen, sei schief gegangen. Es sei aber durch einen Brand erheblicher Schaden entstanden.

"Auch in Weilburg war ein Automat der Kreissparkasse Weilburg bereits von einer Sprengung betroffen", berichtet Sparkassensprecher Eike Dillenberger. Nur durch großes Glück sei kein Anwohner verletzt worden. Mit der Schließung während der Nacht komme das Kreditinstitut einer Empfehlung der Ermittlungsbehörden nach.