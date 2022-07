Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg vergrößert "Fahrzeugpark" der Kindergärten

Einen beachtlichen "Fahrzeugpark" hat die Kreisverkehrswacht den heimischen Kindergärten schon verschafft. Sascha Haußmann (links), Geschäftsführer der Bike Villa Limburg, und Bruno Reuscher, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, präsentieren einen Teil der 113 Kinderfahrzeuge. Foto: Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - 842 Roller, 374 Laufräder und 68 Dreiräder. So groß ist der "Fahrzeugpark", den die Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg im Laufe der Jahre den heimischen Kindergärten verschafft hat. Diese Bilanz zog der Vorsitzende Bruno Reuscher nun in der Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht. Er verwies darauf, dass die Aktion bundesweit einmalig ist und inzwischen im 27. Jahr fortgeführt wird.

Eine Zwangspause gab es im Corona-Jahr 2020. Im vergangenen Jahr lief das Beschaffungsprogramm dann wieder an. 22 Kindertagesstätten meldeten der Kreisverkehrswacht damals, dass sie insgesamt 31 Dreiräder, 40 Roller und 42 Laufräder gebrauchen könnten.

Im Zuge der Aktion finanziert die Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg gut zwei Drittel der Kosten für die Roller, Laufräder und Dreiräder. Nur knapp ein Drittel muss die jeweilige Kita tragen.

Ein weiteres Thema in der Jahreshauptversammlung waren die Sicherheitstrainings für Autofahrer und Motorradfahrer. Hier hat der gemeinnützige Verein für mehr Verkehrssicherheit sein Angebot umfassend ausgebaut. In ganztägigen Fahrkursen wurden im vergangenen Jahr 267 Autofahrer in 22 Trainings geschult. Dazu kamen zehn Termine für Motorradfahrer mit 109 Teilnehmern. Das auf fünf Fahrtrainer erweiterte Team wächst dieses Jahr nochmals um zwei Trainer, um der steigenden Zahl an Interessenten gerecht zu werden.

Vorsitzender Bruno Reuscher (hinten links) zeichnet die Weinbacher Karl-Schapper-Schule für 40-jährige Mitgliedschaft aus. Stellvertretend nehmen Thorsten Sprenger vom Förderverein und die Schülerinnen (von links) Greta, Hanna und Emma die Ehrung entgegen. Foto: Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg

Im Schnitt 822 Verletze und sieben Tote an jedem Tag

Damit leiste die Kreisverkehrswacht einen wichtigen Beitrag zur Erkennung und Vermeidung unfallträchtiger Situationen, so Reuscher. Dies führe letztlich zu weniger Verkehrsunfällen und damit auch zu weniger Verletzten oder gar getöteten Menschen auf unseren Straßen. Dass dies nach wie vor wichtig sei, zeige die Unfallstatistik. So habe es in 2021 bundesweit etwa 2,3 Millionen Verkehrsunfälle gegeben, bei denen täglich im Schnitt 882 Menschen verletzt und sieben getötet wurden.

Zu Beginn des noch laufenden Schuljahres wurden gelbe Spannbänder der Verkehrswacht von Mitarbeitern der Bauhöfe aller 19 Städte und Gemeinden des Landkreises gut sichtbar angebracht, um in den ersten acht Wochen auf die jüngsten Schulkinder aufmerksam zu machen und motorisierte Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht zu mahnen.

Auch ein Programm für Senioren wird aufgelegt

Die Verkehrswacht verweist darauf, dass auch Eltern tatkräftig zur Verkehrssicherheit ihrer Kinder beitragen und gleichzeitig etwas für deren Gesundheit tun könnten, indem sie ihre "Taxifunktion" reduzieren. Dafür sollten sie den Fußweg zur Schule mit ihren Kindern üben, um sie möglichst sicher an den Straßenverkehr heranzuführen.

Die Kreisverkehrswacht möchte sich auch wieder für Senioren im Programm "sicher - mobil" einsetzen und den wichtigen Bereich "Kind und Verkehr" neu beleben. Daher sucht der Vorstand nach Freiwilligen, die sich zur Verkehrssicherheit von Senioren engagieren oder zur Sicherheit von Kindern beitragen möchten. .

Die Jahreshauptversammlung endete mit einer Ehrung: Ausgezeichnet wurde die Karl-Schapper-Schule Weinbach, weil sie der Kreisverkehrswacht seit 40 Jahren angehört. Die Urkunde nahmen Thorsten Sprenger als Vorsitzender des Hort- und Fördervereins und einige Kinder stellvertretend für die Schule entgegen.

Informationen über die Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg finden Interessierte im Internet unter www.kvw-lm-wel.de.