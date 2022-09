Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg bietet 780 Möglichkeiten, etwas zu lernen

Das dicke Programm mit 780 Angeboten der Volkshochschule des Landkreises Limburg-Weilburg haben nun Dagmar Jaschina (von links), André Hahn, Annemone Krell, Direktor Michael Schneider, Heike Gnadt und Christopher Schenk vorgestellt. Foto: Volkshochschule Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Das neue Semester der Kreisvolkshochschule (VHS) startet kreisweit am 19. September mit 780 Angeboten: 420 Bildungsangebote für Limburg, 110 Kurse für Weilburg und 250 Angebote in den Außenstellen von Dornburg bis Weilmünster.

Direktor Michael Schneider teilt mit, dass nach wie vor die Unterbringung der Lerngruppen in großen Räumen vorgesehen ist und neben den von Teilnehmenden bevorzugten Präsenzkursen es auch wieder Online-Formate geben wird.

150 Lehrgänge in

elf Fremdsprachen

Besonders betont Schneider, dass es in Kooperation mit dem Hessencampus gelungen ist, den aus zahlreichen ZDF-Sendungen bekannten Journalisten Tim Niedernolte nach Limburg zu holen, wo er am 04. Oktober über "Wertschätzung und Respekt" spricht.

Das Angebot ist breit gespannt. Um ein hochaktuelles Thema geht es zum Beispiel am 11. Januar nächsten Jahres im "Fachbereich 1: Politik & Gesellschaft". Dann spricht Prof. Martin Hundhausen in einem Online-Vortrag über "Die Energiewende zu Hause".

Weitere Vorträge beschäftigen sich mit Themen wie "Meeresschutz weltweit - was jeder Einzelne beitragen kann" oder versprechen Eltern Tipps, wie sie ihren Kindern "Spaß am Taschengeld" vermitteln können.

Im "Fachbereich 2: Kultur & Kreatives Gestalten" befasst sich der literarische Kreis diesmal mit dem "Lebenswerk von Heinrich Heine". Los geht es am 4. Oktober. Es gibt eine Reihe mit dem Titel "Literaturgenuss am Abend", eine Vortragsreihe über Architekturgeschichte, Fotokurse und Gitarrenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene und vieles mehr.

Der Fachbereich 3 befasst sich mit dem Thema Gesundheit. Neben zahlreichen Entspannungs- und Bewegungskursen gibt es dazu Veranstaltungen wie Wassergymnastik, Schwimmen, Lauftraining und Rückenfitness.

Im Fachbereich 4 geht es um Sprachen. In Limburg bietet die Volkshochschule 125 Sprachkurse an. In Weilburg sind es weitere 25 Kurse. Insgesamt sind elf unterschiedliche Fremdsprachen vertreten. Den Schwerpunkt bilden die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Bei den "selteneren Sprachen" gibt es Anfängerkurse in Arabisch, Chinesisch, Neugriechisch, Russisch und Ukrainisch. Die meisten Kurse starten mit dem Semesterbeginn in der Zeit zwischen dem 19. und dem 23. September.

Zahlreiche Deutschkurse arbeiten auf eine externe Prüfung hin und können bei der Einbürgerung nützlich sein.

Der Fachbereich 5 bietet ein breites Programm zum Thema "EDV, Arbeit & Beruf". Hier werden Grundkenntnisse über den Umgang mit Smartphone oder Tablet vermittelt, aber auch weiterführende Kurse in Office-Programmen angeboten.

EDV für Anfänger

und Fortgeschrittene

Dazu gibt es Kurse, in denen die Teilnehmenden zum Beispiel lernen, wie man digitale Fotos bearbeiten kann, sei es mit der kostenlosen Software "Gimp" oder mit Adobe-Photoshop.

Die neuen Programmhefte der Volkshochschule liegen in Rathäusern, Bäckereien, Metzgereien, Filialen der Banken und Sparkassen, Buchhandlungen und den VHS-Geschäftsstellen aus. Im Internet ist das neue Programm unter www.vhs-limburg-weilburg.de abrufbar.

Telefonische Beratungen sowie Anmeldungen sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 06431-91160 und 06471-2125 möglich.