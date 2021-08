Kühe, Kartoffeln und Kochen

Auf dem Hofgut Gnadenthal in Hünfelden warten rund 40 Bio-Milchkühe, Rinder, Kälbchen und ein Bulle auf Besucher. Foto: Baumgarten

VILLMAR/SELTERS - Vom Kartoffelsammeln über Hofrundgänge bis hin zum Kochen aus dem Saisongarten: Bei der Premiere der Hessischen Bio-Tage ist auch das Nassauer Land dabei. Vom 10. bis zum 19. September dreht sich alles um den ökologischen Landbau.

Landwirtschaftliche Betriebe öffnen ihre Tore für Führungen, Verkostungen sowie Kinderprogramm und zeigen die Produktion von Bio-Lebensmitteln. Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen werden bereits entgegengenommen.

Aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, der zusammen mit dem Rheingau-Taunus-Kreis sowie der Landeshauptstadt Wiesbaden, zur Ökomodell-Region Nassauer Land gehört, sind Betriebe in Villmar, Eisenbach und Hünfelden dabei. Die Ökomodell-Region sucht Wege, um die steigende Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln stärker aus der heimischen Landwirtschaft zu decken und das Bewusstsein für regionale Kreisläufe und biologisch erzeugte Lebensmittel zu schärfen - auch während der Hessischen Bio-Tage.

ÖKOMODELL-REGIONEN IN HESSEN Ökomodell-Regionen haben die Aufgabe, Projekte und Maßnahmen zu entwickeln, die geeignet sind, den Anteil an ökologisch und regional erzeugten Lebensmitteln zu erhöhen. Unter dem Motto "Mehr Bio für Hessen aus Hessen!" arbeiten sie in ihrer Region daran. 13 Ökomodell-Regionen machen bei den Hessischen Bio-Tagen mit: Landkreis Fulda, Lahn-Dill-Gießen, Main-Kinzig, Landkreis Marburg-Biedenkopf, das Nassauer Land, Nordhessen, Rhein-Main, Schwalm-Eder, Süd, Vogelsberg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hersfeld-Rotenburg und Wetteraukreis.

Eine Veranstaltung für die ganze Familie bietet die hessische Staatsdomäne Gladbacher Hof in Villmar für Samstag, 11. September, an. Kartoffeln werden direkt vom Feld gesammelt und können auf Wunsch im Anschluss auch erworben werden. Sammelaktionen starten um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen per Mail unter info@foerderverein.gladbacherhof.de entgegengenommen.

Zusätzlich öffnet der Lehr- und Versuchsbetrieb der Universität Gießen in Villmar seine Pforten und erläutert bei Feld- und Hofrundgängen oder Rundfahrten die aktuelle Agrarforschung sowie die Besonderheiten des Bio-Landbaus auf dem Acker und in der Milchviehhaltung. Termine sind Freitag, 10. September, und Samstag, 18. September, jeweils von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an die Adresse

Sekretariat.Gladbacherhof@agrar.uni-giessen.de zu richten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Rolle der Bauern

beim Klimaschutz

Auf dem Hofgut Gnadenthal in Hünfelden warten am Montag, 13. September, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr rund 40 Bio-Milchkühe, Rinder, Kälbchen und ein Bulle auf interessierte Besucher. Auf einer Entdeckungstour für die ganze Familie begegnen die Besucher den Wiederkäuern auf Augenhöhe und erfahren, wie eine artgerechte Haltung aussieht. Auch der Kreislauf von Futter, Mist und Milch wird erklärt. Anmeldungen werden per Mail unter nehemia-hof@jesus-bruderschaft.de entgegengenommen. Pro Teilnehmer ist vor Ort ein Kostenbeitrag von sieben Euro zu zahlen.

Gleich drei Veranstaltungen finden am Samstag, 18. September, auf dem Tannenhof in Eisenbach statt. In einem Vortrag mit Feldbesichtigung und anhand modernster Messtechnik wird die Rolle der Landwirtschaft im Klimaschutz erläutert. Die Messtechnik wird anhand eines Feldexperiments an der Hessenstraße bei Eisenbach gezeigt. Die Veranstaltung findet von 14 Uhr bis 15.30 Uhr statt, die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. Direkt im Anschluss wird von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr ebenfalls auf dem Tannenhof eine kostenlose Führung durch den Saisongarten angeboten. Dort können auch fertig angelegte Gartenparzellen für ein Gartenjahr gepachtet werden.

Unter dem Motto "Vom Garten auf den Teller" gibt es danach von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Kochevent mit der ayurvedischen Köchin und Ernährungsberaterin Kathrin Hanelt. Geerntet wird, was gerade im Saisongarten reif ist. Bei gutem Wetter wird im Freien gekocht, bei schlechter Witterung in einer Halle. Für das Kochevent sind pro Teilnehmer vor Ort 20 Euro zu zahlen. Für alle drei Veranstaltungen auf dem Tannenhof sind Anmeldungen per Mail unter uhausen@yahoo.com erforderlich.

Mit Landwirten ins

Gespräch kommen

Insgesamt 13 Ökomodell-Regionen in Hessen laden während der Bio-Tage mit einem vielfältigen Programm zu mehr als 100 Veranstaltungen ein.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen im Nassauer Land gibt es im Internet unter www.tinyurl.com/cwspnda8. Die Aktionen sollen Verbrauchern auch Gelegenheit bieten, den Landwirten direkt Fragen zu stellen.