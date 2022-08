Kultursommer 2023 in Mittelhessen: Jetzt bewerben

Archivfoto: Dieter Keiner

LIMBURG-WEILBURG - Ab sofort ist es möglich, sich für eine Förderung durch den Kultursommer Mittelhessen 2023 zu bewerben. Antragsschluss ist der 31. Oktober 2022. Das Festival wird vom 11. Juni bis 30. September 2023 in den Landkreisen Gießen, Lahn-Dill, Wetterau, Vogelsberg, Limburg-Weilburg, und Marburg-Biedenkopf stattfinden. Die geförderten Veranstaltungen sollen zeigen, dass es in Mittelhessen nicht nur herausragende Kunst, sondern auch außergewöhnliche Spielstätten in einer bemerkenswerten Landschaft gibt, für das es sich lohnt, die Kreisgrenzen zu überschreiten oder von weither anzureisen.

Mit dieser Ausschreibung werden die im Einzugsbereich des Kultursommers liegenden Kulturvereine, gemeinnützigen Initiativen, Kommunen und Kulturämter aufgefordert, sich für Veranstaltungen mit professionellen Künstlern zu bewerben.

Die Sparten können Kleinkunst, Theater, Musik, Performance, bildende Kunst oder Literatur sein. Ein Zusammenspiel zwischen einzelnen Genres ist ausdrücklich erwünscht, Spartengrenzen überwindende Projekte sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind gern gesehen.

WO FINDE ICH WAS? Das Antragsformular findet sich auf der Website www.

kultursommer-mittelhessen.de in der Rubrik "Für Veranstalter", "Ausschreibung" oder auf Anfrage beim Kultursommer Mittelhessen, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen, unter Telefon 06 41-3 03 29 99 oder auch per E-Mail an office@

kultursommer-mittelhessen.de.

Auch Kinder- und Jugendprojekte können eingereicht werden. Die Auswahl der Künstler ist nicht an die Region gebunden. Nicht gefördert werden Veranstaltungen, die außerhalb der erwähnten sechs Landkreise stattfinden, Benefizveranstaltungen, Amateurveranstaltungen, ausschließlich theoretische Projekte wie wissenschaftliche Tagungen oder Kolloquien sowie interne Veranstaltungen von Vereinen, etwa Mitgliederversammlungen, Jubiläen und Vorbereitungstreffen. Kostenpflichtige Kurse und Lehrgänge werden ebenfalls nicht gefördert.