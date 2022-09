Kulturvereinigung Limburg lädt zu sechs Meisterkonzerten und Musik und Talk ein

Das Guadagnini-Trio verspricht höchste Klaviertrio-Kultur. Foto: Sabin Tambrea

LIMBURG - Sechs Meisterkonzerte, zweimal Musik & Talk in Benny's Lounge für die Freunde des Jazz sowie Kultur am Nachmittag. Das bietet die Limburger Kulturvereinigung in der neuen Konzertsaison an. Zur Einstimmung wird am 16. September ab 20 Uhr musikalische Feinkost serviert. Dafür sorgt "La Serena", ein achtköpfiges Ensemble, das in der Josef-Kohlmaier-Halle zunächst das Neujahrskonzert geben sollte.

Die Programme sind frisch gedruckt, der Vorverkauf hat bereits begonnen. "Leider haben wir es nach den Corona-bedingten Ereignissen nicht mehr geschafft, die bewährten Abonnements wieder einzuführen," sagt Eva Brütting, die neue Geschäftsführerin der Kulturvereinigung. Zunächst gebe es nur Karten für Einzelveranstaltungen. Für 2023 sei ein kleineres Abo in Vorbereitung.

Rheinische Philharmonie setzt den Schlussakkord

Am 17. Oktober gastiert Anna Marija Markovina in Limburg. Die in Kroatien geborene klassische Pianistin spielte mit namhaften Orchestern zusammen und als Solistin unter anderem in der Philharmonie und im Konzerthaus Berlin, der Beethovenhalle Bonn, in München, London und im Konzertverein Wien. Im kleinen Saal der Stadthalle wird sie die Seele der Romantik vorstellen.

Mit Musik der Empfindsamkeit wird das Kölner "Ensemble Concert Royal" die Besucher am 2. November erfreuen. Carla Schröter (Barockoboe) und Willi Kronenberg (Orgelpositiv), waren Echo Klassik Preisträger 2015. Sie bringen im kleinen Saal Kompositionen unter anderem von Hertel, Homilius, Bach und Mozart zu Gehör.

Am 31. März geht die Konzertreihe mit dem Guadagnini-Trio weiter. Die Interpreten Alina Armonas-Tambrea (Violine), Edvardas Armonas (Violincello) und Nami Ejiri (Klavier) bieten höchste Klaviertrio-Kultur. Es kommen Werke von Mozart, Joaquin Turina und Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung.

Am 15. April gibt es ein Wiederhören mit dem Landesjugendorchester Hessen. Das "Staatsorchester Rheinische Philharmonie" setzt am 7. Mai den Schlussakkord der Saison mit Kompositionen unter anderem von Leonard Bernstein und George Gershwin.

Alle Meisterkonzerte beginnen um 20 Uhr. Der Eintritt kostet einheitlich 27 Euro.

Außerdem dürfen sich die Jazzfreunde noch zweimal in "Benny's Lounge" zurücklehnen. Nach dem großen Auftakterfolg im Juni plaudert der heimische Jazz-Musiker Benjamin Steil mit musikalischer Begleitung am 1. Oktober mit der aus Österreich stammenden Kölner Jazz-Sängerin Filippa Gojo und am 25. März nächsten Jahres mit Andy Hunter, Posaunist bei der WDR-Bigband. Beides findet im Saal der Kreismusikschule In den Klostergärten statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es für 18 Euro nur an der Abendkasse.

In der Reihe "Kultur am Nachmittag" lädt die Kulturvereinigung gemeinsam mit der Limburger Senioren-Union für Dienstag, 13. September, 17 Uhr, in den kleinen Saal der Stadthalle ein. Es singt Olga Zaitseva-Herz. Die ukrainische Musikethnologin, Instrumental- und Gesangspädagogin wird am Klavier von der ebenfalls aus der Ukraine stammenden Pianistin Katerina Dolke begleitet. Für dieses Konzert wird kein Eintritt erhoben, stattdessen um eine Spende gebeten.

Karten im Vorverkauf gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags bis 14 Uhr in der Ticket-Zentrale (Bahnhofsplatz 2), Telefon 0 64 31-98 06 19.