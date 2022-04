Lahnwanderweg feiert zehnten Geburtstag

Eines der imposanten Wahrzeichen an der Strecke des Lahnwanderwegs: Die Burg Runkel (l.) und das ihr gegenüber liegende Schloss Schadeck rahmen die alte Lahnbrücke ein. Foto: Dominik Ketz/Lahntal Tourismus Verband

LIMBURG-WEILBURG - Von der Lahnquelle bis zur Mündung in den Rhein und zurück: So verläuft die zertifizierte Route des Lahnwanderwegs. Diese feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Das Jubiläum wird mit speziellen Wanderangeboten im gesamten Lahntal begangen und mit einem Fotowettbewerb kombiniert. Gefragt sind die schönsten Bilder für den nächsten Lahnwanderweg-Kalender.

Der 295 Kilometer lange Weg wurde im Jahr 2012 eröffnet und seither konsequent weiterentwickelt. Tourenplaner und App leiten inzwischen Wanderbegeisterten, die digital unterwegs sind.

Wolfgang Schuster (SPD), stellvertretender Vorsitzender des Lahntal Tourismus Verbandes (LTV) und Landrat des Lahn-Dill-Kreises, ist sich sicher: "Diese steten Verbesserungen werden von den Wandergästen gewürdigt. Nicht umsonst belegte der Lahnwanderweg bei der Publikumswahl 2021 zu Deutschlands schönstem Wanderweg unter den längeren Wanderwegen mit Stolz den zweiten Platz!"

Die Beliebtheit des Lahnwanderwegs mit seinen 19 Etappen sei ein gemeinsam erarbeitetes Ziel. Das erklärt Philipp Borchardt, Geschäftsführer des LTV mit Sitz in Wetzlar. "Ich danke allen Beteiligten, denn der Erfolg ist das Ergebnis des kooperativen Miteinanders von Kommunen, Landkreisen und Wegepaten unter dem Dach des Lahntal Tourismus Verbandes. Wir spüren ein großartiges Engagement, und nur zusammen ist man so stark."

Der Fotowettbewerb "Bildschöner Lahnwanderweg" ist eine der Jubiläumsaktivitäten. Er beginnt am Sonntag, 1. Mai. Bereits einen Tag zuvor, am Samstag, 30. April, beginnt die Reihe der Jubiläumsveranstaltungen mit der Eröffnung der neuen Lahn-Facette "Stadtwanderweg Marburg". Dieser Rundweg verknüpft den Lahnwanderweg mit einem Rundgang in Marburg. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf verbindet sich das zehnjährige Bestehen des Lahnwanderwegs mit dem Jubiläum "800 Jahre Marburg".

Wildbienen im Kreis Limburg-Weilburg

Die darauf folgenden Wanderungen finden im Landkreis Limburg-Weilburg zum Thema Wildbienen am Samstag, 7. Mai, und Samstag, 2. Juli, sowie im Rhein-Lahn-Kreis mit der Vogelstimmen-Wanderung am Sonntag, 8. Mai statt. Weiter geht es im Landkreis Gießen am Samstag, 14. Mai, mit einer Fotowanderung von Lollar ins Salzbödetal mit den Fotofreunden Krofdorf. Im Landkreis Limburg-Weilburg lernen Interessierte am Samstag, 4. Juni, viel über die barocke Wasserversorgung. Im Lahn-Dill-Kreis können sie sich am Samstag, 25. Juni, bei einer Workout-Wanderung fit halten. In Siegen-Wittgenstein kann jeder am Sonntag, 14. August, eine musikalische Wanderung auf den Entenberg bei Bad Laasphe erleben. Am Freitag, 16. September, gibt es eine Sonderführung mit dem Forstamt Weilburg unter dem Thema "Klimaretter Wald". Eine forstpädagogische Wanderung startet am Samstag, 17. September, im Kreis Gießen. Die Veranstaltungsreihe zum Jubiläum des Lahnwanderweges endet am Samstag, 8. Oktober, im Lahn-Dill-Kreis mit einer kulinarischen Wanderung zwischen Wetzlar und Braunfels.

UNABHÄNGIGE JURY WÄHLT DIE GEWINNER AUS Ein Fotowettbewerb "Bildschöner Lahnwanderweg" ist eine der Jubiläumsaktivitäten zum zehnjährigen Bestehen. Er startet am Sonntag, 1. MaiPro Person kann ein Foto eingereicht werden, das die Attraktivität des Jubiläumsweges herausstellt. Eine unabhängige Jury wählt aus allen Einsendungen zwölf Gewinnerbilder, die den Lahnwanderweg-Kalender 2023 zieren werden. Bis zum 10. Oktober können Fotos per E-Mail an

kalender@lahnwanderweg.de eingereicht werden.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter derAdresse www.daslahntal. de/veranstaltungen und www.lahnwanderweg.de sowie unter www.facebook. com/daslahntal und auf der Seite www. facebook.com/ lahnwanderweg