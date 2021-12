Landkreis Limburg-Weilburg erweitert die Impfangebote

Der Landkreis Limburg-Weilburg erweitert im Kampf gegen das Coronavirus seine Impfangebote. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis Limburg-Weilburg erweitert seine Impfangebote gegen das Coronavirus. Das Angebot startet am Freitag, 3. Dezember.

Damit, das teilte die Kreisverwaltung mit, können ab diesem Zeitpunkt vorhandene Termine nach vorne umgebucht beziehungsweise neue Termine vereinbart werden. Hierbei einbezogen wurden in Absprache mit dem Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg auch Angebote für die Feuerwehren.

Ab Mittwoch, 8. Dezember, bietet das Impfzentrum von Montag bis Freitag täglich zwischen 7 und 11 Uhr Impfungen für den Personenkreis der über 70-Jährigen an (Booster- und Erstimpfungen). Dieses Angebot kann ohne vorherige Terminvereinbarung wahrgenommen werden. Pro Tag können in diesem Zeitfenster bis zu 150 Personen eine Impfung erhalten.

DRK impft dienstags bis freitags von 12 bis 20 Uhr

Das DRK-Oberlahn bietet seit Mittwoch, 1. Dezember, mobile Impfungen gegen das Coronavirus mit Moderna an, und zwar immer dienstags bis freitags von 12 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr in der hessischen Lehrkräfteakademie in Weilburg, Frankfurter Straße 20.

Außerdem bietet das DRK-Limburg im Auftrag des Landkreises öffentliche Impftermine ohne Terminvergabe an, und zwar Erst- und Zweitimpfungen ausschließlich mit Moderna, die dritte Impfung nach Biontech oder Moderna sowie Auffrischungsimpfungen/Boosterimpfungen nach Astrazeneca oder Johnson & Johnson.

Termine sind immer von 14 bis 18 Uhr: 3. Dezember in der Dauborner Mehrzweckhalle und im Kurhaus in Bad Camberg; 4. Dezember im Bürgerhaus in Elz; 7., 9., 14., 16., 17., 21., 23., 28. und 30. Dezember in Limburg beim Deutschen Roten Kreuz; 8. Dezember im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Dorchheim; 10. Dezember in der Dauborner Mehrzweckhalle und in Frickhofen beim Deutschen Roten Kreuz; 14. Dezember in der Dauborner Mehrzweckhalle; 15. Dezember im DGH in Dorchheim und im DGH in Obertiefenbach; 20. Dezember im Seltersmuseum in Niederselters; 22. und 29. Dezember im DGH in Dorchheim.

Im Kreiskrankenhaus in Weilburg wird zudem ab sofort jeden Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geimpft.