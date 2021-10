Landkreis Limburg-Weilburg kontrolliert braunen Tonnen

Ist der Inhalt der Biotonne einwandfrei und nicht zu beanstanden, wird das Gefäß mit einem grünen Anhänger versehen. Foto: Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis Limburg-Weilburg lässt seit einigen Monaten die zur Leerung bereitgestellten Biotonnen kontrollieren. Das geschieht unmittelbar vor dem Eintreffen des Sammelfahrzeugs. Die zu überprüfenden Gefäße werden in Stichproben und nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, erläuterte Bernd Caliari, Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) Limburg-Weilburg, in einer Pressemitteilung.

Ist der Inhalt der Biotonne einwandfrei, wird das Gefäß mit einem grünen Anhänger versehen. Gefäße, in denen Müll liegt, der dort nicht hingehört, bekommen einen roten Anhänger mit Plombe. Sie werden nicht geleert. Die roten Anhänger sind mit einer Telefonnummer versehen, unter der die Bürger den Grund der Beanstandung erfahren.

Bürger dürfen die Anhänger nicht selbst entfernt. Sie müssen den Müll neu sortieren. Dies kontrollieren dann Mitarbeiter des AWB. Seit 1993 werden die im Landkreis Limburg-Weilburg anfallenden Bio- und Grünabfälle in den Kompostierungsanlagen Gräveneck und seit 1997 in Obertiefenbach kompostiert.

"Der Landkreis Limburg-Weilburg hat sich zu dieser Aktion entschieden, da alle vorangegangenen Maßnahmen keine messbare Auswirkung auf eine Verbesserung der Qualität des Bioabfalls hatten", erklärt der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD).

Mittlerweile müssen gut 12 000 Tonnen gesammelten Bioabfalls vor Kompostierung aufwendig und somit teuer behandelt werden. Dabei müssen etwa 1400 Tonnen Bioabfall jährlich sogar als Restabfall über die Müllverbrennung beseitigt werden, weil sie zu viele fremde Stoffe enthalten. "Die Störstoffproblematik im Bioabfall wirkt sich zudem nicht nur negativ auf die Abfallgebühren aus, sondern belastet auch das Klima völlig unnötig", sagt Betriebsleiter Caliari.

DAS GEHÖRT IN DIE BIOTONNE Ist etwas in der Natur gewachsen, darf es in die braune Biotonne. Viele Menschen scheuen sich fälschlicherweise davor, verdorbene Joghurts aus dem Kühlschrank, abgenagte Knochen und schmierige Soßenreste ohne Verpackung in die Biotonne zu geben. Idealerweise wickelt man Gemüse- und Obstreste, Kaffeefilter und Teebeutel in verrottbares Zeitungs- oder Küchenpapier ein. Das Papier verringert unangenehme Gerüche deutlich. Wenn die Biotonne darüber hinaus im Sommer an einem schattigen oder kühlen Ort steht und der Deckel stets verschlossen ist, bleiben Maden und Fliegen fern.

Von wegen

Bioabfallbeutel

"Wir verzeichnen eine zunehmende Menge an Störstoffen wie Kunststoff, Metall, Steine, Bauschutt, Glas, behandeltes Holz, Hygieneartikel, Windeln, Textilien, Staubsaugerbeutel, aber vor allem Einkaufstüten aus Kunststoff. Darunter fallen auch die als kompostierbar geltenden Bioabfallsammelbeutel" erklärt Michael Schneider, Betriebsleiter der Kompostierungsanlage Beselich.

"Auch die kompostierbaren Bioabfallbeutel, die als für die Biotonne geeignet gelten, beeinträchtigen die gute Qualität des erzeugten Komposts sehr, da sie sich nicht in der sehr kurzen Rottezeit im Kompostwerk in gute Komposterde umwandeln lassen. Darüber hinaus stören sie den gesamten Prozessablauf an sehr vielen Stellen, wo maschinell sortiert werden muss, wie etwa in den Trommelsiebanlagen" so Schneider weiter.