Landkreis Limburg-Weilburg wirbt für Ehrenamts-Card

Sachgebietsleiterin Jutta Mais (l.) und Landrat Michael Köberle werben für eine Beantragung der E-Card. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

WEILBURG - Bei der Anlaufstelle Ehrenamt beim Landkreis können alle in der Region Limburg-Weilburg ehrenamtlich engagierten Bürger kostenfrei die Ehrenamts-Card (E-Card) beantragen.

Mit ihr gibt es hessenweit um die 1700 Vergünstigungen. E-Card-Inhaber kommen beispielsweise günstiger in viele Frei- und Hallenbäder, Museen, Sport- und Kulturveranstaltungen und erhalten Rabatte in vielen Geschäften.

Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es bereits 39 Angebote. Antragsteller für die E-Card müssen seit mindestens drei Jahren ehrenamtlich tätig sein und das mindestens pro Woche fünf Stunden. "Mittlerweile haben im Landkreis Limburg-Weilburg circa 650 Ehrenamtliche die E-Card", berichtet Nina-Elena Keßler von der Anlaufstelle Ehrenamt des Landkreises Limburg-Weilburg. Landrat Michael Köberle (CDU) ergänzt: "Die Ehrenamts-Card soll ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges ehrenamtliches Engagement sein. Die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen für die Gemeinschaft einzusetzen, verdient meinen allerhöchsten Respekt".

Die Anlaufstelle Ehrenamt sucht für die E-Card aus dem Landkreis Limburg-Weilburg immer neue Sponsoren. Informationen dazu und rund um die E-Card gibt es per Telefon 0 64 31-29 62 22, per E-Mail an ehrenamt@limburg-weilburg.de oder auf https://tinyurl.com/4fsatdu9.