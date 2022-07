Landkreis Limburg-Weilburg zahlt für zwei Zukunftsprojekte in Beselich

Landrat Michael Köberle (rechts) übergibt dem Beselicher Bürgermeister Michael Franz zwei Förderbescheide aus der Säule B des Zukunftsfonds. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

BESELICH - Der Landkreis Limburg-Weilburg fördert mit Geld aus dem Zukunftsfonds die Neugestaltung des Außenbereichs des Kindergartens in Niedertiefenbach sowie die Umsetzung des Friedhofkonzepts in Schupbach. Landrat Michael Köberle (CDU) hat dem Beselicher Bürgermeister Michael Franz (CDU) nun die Förderbescheide übergeben.

Mit 25 000 Euro fördert der Landkreis die Neugestaltung des Außenbereichs der Kindertagesstätte in Niedertiefenbach. Die Gemeinde Beselich will dort die befestigten Außenanlagen der Kindertagesstätte Kastanienburg neu anlegen. Es geht um die Pflasterung einer bislang asphaltierten Zufahrt und um die Neugestaltung der bisher mit Waschbetonplatten belegten Freiflächen und Wege im Außenbereich des Kindergartens. Außerdem soll ein barrierefreier Zugang von der Straße In der Hannswiese geschaffen werden. Zudem soll der Stellplatz für die Mülltonnen eingehaust werden.

Neue Formen

der Bestattung

Zudem übergab Landrat Köberle einen Förderbescheid in Höhe von 75 000 Euro für die Umsetzung des Friedhofskonzepts in Schupbach. Dieser Zuschuss erfolgt für den den ersten Bauabschnitt. Die Gemeinde Beselich will den Friedhof in Schupbach neu anlegen. Vorgesehen ist, zusätzlich zu den schon angebotenen Bestattungsformen, auch Erdbestattungsrasengräber und Urnenbaumgräber anzulegen. Hierzu sollen auch verschiedene Bäume neu angepflanzt und große Teile des Friedhofswegenetzes erneuert werden. Zudem werden Wege, die bislang aufgrund des Gefälles einige Stufen enthalten, barrierefrei angelegt werden.

Der Zukunftsfonds "Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ" besteht aus insgesamt fünf Säulen. Säule A beschäftigt sich mit preisgünstigem Wohnraum. Dafür wurde nach 2020 jährlich eine Million Euro im Haushalt des Kreises eingestellt.

In Säule B wird die kommunale Infrastruktur mit jährlich 1,9 Millionen Euro gefördert. 135 000 Euro stehen für Säule C bereit, womit der kommunale Brandschutz unterstützt werden soll. 300 000 Euro stehen in Säule D für den kommunalen Klimaschutz zur Verfügung. Säule E zur Förderung der Vereine wurde ausgestattet mit 1,75 Millionen Euro.