Landrat Michael Köberle wird neuer Vorsitzender der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Die Volkshochschule (VHS) im Kreis Limburg-Weilburg hat einen neuen Vorsitzenden: Landrat Michael Köberle (CDU) steht jetzt an der Spitze der Erwachsenenbildung für den Landkreis. Nach vierzig Jahren endete bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Elz damit auch die Ära von Günter Schmitt.

Michael Köberle und seine Vorstandskollegen - die Hünfeldener Bürgermeisterin Silvia Scheu-Menzer (Stellvertretende Vorsitzende) sowie die Beisitzer Christine Bischof, Bruno Götz, Bastian Hoffmann, Heinz Pfeiffer, Burkhard Seyffert, Michael Uhl, Heinz Valentin, Landtagsabgeordneter Joachim Veyhelmann (CDU) und Winfried Weißmüller - wurden einstimmig gewählt.

Der scheidende Vorsitzende Günter Schmitt ist nun Ehrenvorsitzender der VHS. Die Mitglieder verabschiedeten ihn nach seiner letzten Rede mit stehenden Ovationen.

Schmitt betonte, dass sich bei der Kreisvolkshochschule in den vergangenen 40 Jahren das Angebot, die Arbeit und die Erwartungen verändert hätten. Es sei nicht weniger, sondern immer mehr und immer anspruchsvoller geworden. "So, wie die Zeit war und wie sie ist. Die VHS hat den Zeitenwandel und die Entwicklung in der Zeit aber bestanden. Sie hat sich entwickelt, aber nicht angepasst. Sie hat ihr Gesicht bewahrt. Und so ist sie anerkannt als eine der bedeutenden Bildungseinrichtungen im Landkreis Limburg-Weilburg", so Günter Schmitt. Dies sei in erster Linie ein Verdienst aller Mitarbeiter.

Einen speziellen Dank richtete Günter Schmitt an die Partner der VHS, den Landkreis Limburg-Weilburg, das Land Hessen, die Städte und Gemeinden, den Hessischen Volkshochschulverband, die Schulen sowie die Vereine und Verbände, aber auch an die Bürger für deren große Unterstützung. Bedanken wollte sich der dienstälteste VHS-Vorsitzende in Hessen abschließend aber auch bei allen Weggefährten von den Gründungsvorsitzenden, über die Landräte bis zu allen ehemaligen und amtierenden Vorstandsmitgliedern. Er betonte, dass die Kreisvolkshochschule mit der Bildung eine große politische Aufgabe besitze.

Landrat Michael Köberle bezeichnete das 40-jährige Wirken Günter Schmitts als "großartige Leistung". "Du hast die VHS zu tollen Erfolgen geführt. Unter deiner Leitung wurden immer neue Kurse ins Leben gerufen, Aktionstage veranstaltet und man konnte sogar IHK-Prüfungen ablegen. Die Teilnehmerzahlen stiegen von rund 14 000 auf 20 000. Auch wenn die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg aktuell von Einbußen aufgrund der Pandemie betroffen ist, sind wir guter Dinge, dass sich mit immer mehr Rückkehr zur Normalität die Zahlen wieder verbessern werden". so Köberle.

Die VHS habe sich in den vergangenen vier Jahrzehnten stetig vergrößert. "Mittlerweile haben wir neben den Hauptstellen in Limburg und Weilburg in allen Kommunen unseres Landkreises 17 ehrenamtlich geführte Außenstellen", betonte Köberle, der auch die kommunalpolitischen Verdienste von Schmitt hervorhob. Schmitt war unter anderem Elzer Bürgermeister und Erster Beigeordneter des Landkreises Limburg-Weilburg. Zudem führte er als Vorsitzender fast 30 Jahre den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Limburg.