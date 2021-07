Landrat ruft Bürger in Limburg-Weilburg zu Impfung auf

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Vor einigen Wochen gab es noch nicht ausreichend Impfstoff, nun sind Dosen übrig: In der Sitzung des Kreistags am Freitag appellierte Landrat Michael Köberle (CDU) an die Bürger, einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung auszumachen, wenn sie noch nicht geimpft sind. 58,1 Prozent der Einwohner seien mittlerweile mindestens einmal geimpft, jetzt gelte es, weiter voranzugehen. Insbesondere sei noch AstraZeneca-Impfstoff verfügbar. "Alle vier Impfstoffe sind gute Impfstoffe, das gilt insbesondere für AstraZeneca und Johnson & Johnson", sagte Köberle. "Wir sind alle aufgerufen, die Bürger zu einer Impfung zu animieren", wandte er sich an die Mitglieder des Kreisparlaments. Bis zum 30. September ist das Impfzentrum in Limburg noch im Einsatz. 1000 Menschen werden derzeit dort geimpft, Kapazitäten hätte es für 3000 Bürger am Tag, sagte Köberle. Im Impfzentrum des Kreises werde auch der digitale Impfpass angeboten. (brm)