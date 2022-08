Laubuseschsbach feiert seine Kirmes

Die Kirmesburschen und -mädchen aus Laubuseschbach laden ein: Mit einem tollen Programm wird die Kirmes gefeiert. Foto: Kirmesburschen und -mädchen Laubuseschbach

WEILMÜNSTER-LAUBUSESCHBACH - Weilmünster-Laubuseschbach (red). Musik, Partyspaß, Gottesdienst - dies und noch vieles mehr hat die Kirmes in Laubuseschbach zu bieten. Von Freitag bis Montag, 2. bis 5. September, gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Los geht es am Freitag ab 20 Uhr mit der Kirmesdisco in der Harmoniehalle. Ein DJ legt Musik auf, die für gute Stimmung unter den Partygästen sorgt. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Am Samstag beginnt um 20 Uhr in der Harmoniehalle der Burschenschaftsabend. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band "Let the Butterfly". Der Eintritt kostet acht Euro.

Am Sonntag zieht der traditionelle Kirmesumzug ab 10 Uhr durch das Dorf.

Um 11.30 Uhr beginnt in der Harmoniehalle der Kirmesgottesdienst. Danach steigt der Frühschoppen unter anderem mit Freibier. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Blasorchester Laubuseschbach. Es gibt auch Budenzauber und eine Kirmestombola, bei der attraktive Preise zu gewinnen sind.

Kneipenkirmes in zwei Gaststätten am Montag

Am Montag klingt das Kirmeswochenende ab 11 Uhr in Form einer Kneipenkirmes aus. Diese steigt im Gasthof "Jägerhof" und in der Pizzeria "Germania".

Organisiert wird die Kirmes von den Kirmesburschen und

-mädchen Laubuseschbach, die als eine der wenigen Kirmesgesellschaften ein eingetragener Verein sind. Die knapp 50 aktiven Mitglieder sind zwischen 16 und 29 Jahre alt.