Lebenslange Haft für Heckenscherenmörder von Hadamar

Ein 35-jähriger wohnungsloser Mann muss nach dem Urteil des Limburger Landgerichts für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Er hat seinen alten Kumpel unter anderem mit einer elektrischen Heckenschere auf brutalste Art ermordet.

LIMBURG/HADAMAR - Es ist ein Mord, dessen Brutalität nur schwer vorstellbar ist: Mit einer elektrisch betriebenen Heckenschere und einem Messer hat ein 35-jähriger Mann seinen ehemaligen, körperlich behinderten Schulkollegen in dessen Wohnung am 2. September 2021 in Hadamar getötet. Am zehnten und letzten Verhandlungstag hat das Landgericht Limburg den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe (mindestens 15 Jahre) verurteilt, da er aus niedrigen Beweggründen gehandelt habe, begründeten die Richter.

Der Ursprung für den grausamen Mord liegt offenbar im Januar 2021. Bei einer Freundin trafen Opfer und Täter zufällig aufeinander und tranken gemeinsam mindestens eine Flasche hochprozentigen Kräuterlikör.

Im Laufe des Abends kippte aus nicht näher bekannten Gründen die Stimmung. Die Freundin, die vor Gericht als Zeugin aussagte, erlitt an jenem Tag schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angeklagte soll ihr unter anderem mit einer Astsäge auf den Oberschenkel geschlagen haben.

Die bis dato gute Beziehung zwischen den beiden Männern änderte sich, nachdem die Freundin dem späteren Mordopfer ihre Verletzungen zeigte. Der 34-jährige Hadamarer grüßte den Angeklagten anschließend nicht mehr und machte ihm unmissverständlich klar, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Zudem belastete der Getötete seinen späteren Mörder mit einer Aussage bei der Polizei.

Immer wieder versuchte der 35-Jährige daraufhin, seinen ehemaligen Schulkollegen zur Rede zu stellen, um ihn - der Urteilsbegründung nach - für den Verrat "körperlich zu züchtigen".

Auch am 2. September unternahm der Angeklagte im alkoholisierten Zustand einen Anlauf, das Opfer in dessen Wohnung anzutreffen. Erfolglos trat er zunächst mehrfach gegen die Wohnungstür, ehe er sich offenbar über ein kleines Fenster, das er zuvor eingeschlagen hatte, Zugang ins Innere der Wohnung verschaffte.

Gutachterin schließt eine Tat aus dem Affekt aus

Um sich vor dem Angreifer zu schützen, schnappte sich das Opfer, das auf einen Rollator angewiesen war, ein Messer. Ein Anblick, der den Angeklagten offenbar erzürnte. Zu jenem Zeitpunkt habe der 35-Jährige der Urteilsbegründung nach den Entschluss gefasst, sein Gegenüber umzubringen.

Der Angeklagte nahm eine elektrisch betriebene Heckenschere in seine Hände, die sich in unmittelbarer Nähe auf dem Küchentisch befand und schlug dem Hadamarer zunächst das Messer aus der Hand. Mit der rund 60 Zentimeter langen Klinge trennte der Angeklagte seinem Gegenüber dabei vier Finger ab. Dann versetzte er dem nun am Boden liegenden Opfer weitere Hiebe mit der Heckenschere, legte diese dann zur Seite, stach mehrfach mit einem Messer zu und schlug zusätzlich mit der Faust ins Gesicht des 34-Jährigen. Innerhalb weniger Minuten starb das Opfer aufgrund innerer und äußerer Blutungen in seiner Wohnung.

Die Tat selbst habe sich über einen Mindestzeitraum von drei Minuten abgespielt; bei der medizinischen Begutachtung der Leiche wurden insgesamt 53 Einzelakte festgestellt. Anschließend verließ der Angeklagte mit der elektrischen Heckenschere unter dem Arm den Tatort und begab sich auf die Flucht in Richtung des Bahnhofs. Kurze Zeit später wurde er von den Polizeibeamten, die von einem Nachbarn alarmiert worden waren, festgenommen.

Zum Abschluss der Beweisaufnahme musste geklärt werden, ob der Mord im Affekt stattgefunden hat, was Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit haben kann. Aus verschiedenen Gründen sei laut der zuständigen Gutachterin, Angelika Marc aus der forensischen Psychiatrie in Haina, eine Affekttat in diesem Fall auszuschließen.

"Lebt dieses Schwein noch oder ist er tot?" 35-jähriger Angeklagter gegenüber den Polizeibeamten

Der übliche Affekttäter strahle beispielsweise eine Hilflosigkeit gegenüber kritischen Lebenssituationen aus, fühle sich in einer Beziehung unterlegen oder verspüre eine Trennungs- oder Verlustangst. Weitere Indizien, wie eine Übermüdung zum Tatzeitpunkt, eine körperliche Schwäche oder das spätere Entsetzen über die eigene Tat, seien bei dem 35-Jährigen allesamt nicht feststellbar gewesen.

Vielmehr interessierte sich der Angeklagte vor allem dafür, ob sein Opfer auch tatsächlich tot sei. "Lebt dieses Schwein noch oder ist er tot?", fragte er mehrfach die Polizisten. Zum Tatzeitpunkt betrug der Alkoholwert des Angeklagten 2,07 Promille. Weil er in der Vergangenheit regelmäßig Alkohol konsumiert habe, habe dieser Wert die Tat laut den Richtern nicht beeinflusst.

An der Grenze zum Mordmerkmal "grausam"

Dass es sich um eine abscheuliche Tat handele, sei unstrittig, betonten die Richter. Schwierig sei jedoch festzulegen, ob das Mordmerkmal "grausam" erfüllt sei. Laut Definition zählen hierzu unter anderem Verbrennen, Foltern oder mehraktige Tötungshandlungen mit besonders gravierenden Leiden des Opfers. Obwohl die Verteidigung der Nebenklage davon sprach, der Angeklagte habe sein Opfer quälen und langsam sterben lassen, sah das Gericht die "Grausamkeit" des Mordes als nicht gegeben.

Es handele sich um einen Grenzfall, allerdings sei die Tat in wenigen Minuten und ohne Unterbrechungen ausgeübt worden. Am Urteil, der lebenslänglichen Freiheitsstrafe, änderte dies aber nichts mehr.