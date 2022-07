Lebensmittelprüfungen in 3500 Betrieben

Den Augen von Lebensmittelprüfer Volker Sittel entgeht nichts. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Immer wieder machen Listeriose-Fälle Schlagzeilen, bei denen durch verkeimte Lebensmittel Menschen schwer erkranken oder gar sterben. "Der Landkreis Limburg-Weilburg tut alles, um in seinem Zuständigkeitsgebiet ähnliche Fälle zu verhindern", betont der zuständige Gesundheitsdezernent und Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) in einer Pressemitteilung. Zusammen mit Landrat Michael Köberle (CDU) verweist er drauf, dass der Landkreis Limburg-Weilburg in Sachen Kontrollhäufigkeit hessenweit aktuell auf Platz zwei liege. Wenn den Lebensmittelkontrolleuren potenzielle Verstöße gemeldet werden, werde zeitnah, in der Regel noch am selben Tag kontrolliert.

Nach Angaben von Kerstin Herfen, Leiterin des Fachdienstes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz, geht es darum, die Schwachstellen zu identifizieren. Die fünf Mitarbeiter seien gelernter Bäcker, Metzger oder Koch. Sie wüssten folglich genau, "wie der Hase läuft". Sie kontrollierten regelmäßig 3500 Betriebe aus der Lebensmittelbranche, je nach Risikoeinstufung engmaschig bis halbjährlich. Zwei amtliche Tierärztinnen ergänzten das Team fachlich im Kontrollbereich.

Alle Schlachtungen

werden überprüft

Zusätzlich überprüfen nebenamtliche Tierärzte sämtliche Schlachtungen im Landkreis. Es gebe noch 20 Schlachtstätten bei Metzgereien und Selbstvermarktern, in denen pro Jahr um die 10 000 Tiere geschlachtet werden, berichtet der Kreis. Wie oft Betriebe kontrolliert werden, hängt laut Fachdienstleiterin Herfen von der Risikoklasse ab.

Eine Gastwirtschaft, die nur Flaschenbier ausschenke, sei weniger problematisch als ein Hersteller von Dönerspießen, erläutert sie. Die Betriebe seien auch zu Eigenkontrollen verpflichtet. Wenn irgendwo Hygienemängel festgestellt werden, "dann stehen wir den Verantwortlichen natürlich auf den Füßen", betont Kerstin Herfen. Dann könne es schon einmal passieren, dass jede Nacht ein Kontrolleur in einem Betrieb stehe. Treten Verschmutzungen oder Schädlingsbefall beispielsweise mit Nagern auf, kann die 57-Jährige Betriebe vorübergehend schließen lassen. Wenn die Hygienemängel beseitigt sind, wird zeitnah nachkontrolliert. Und wenn dann alles wieder in Ordnung ist, kann das betreffende Geschäft wieder öffnen.

"Absolute Sicherheit kann aber niemand garantieren"

Wichtig sind, so Kerstin Herfen, unangekündigte Kontrollen. Die Fachdienstleiterin stellt aber klar, dass die Kontrolleure den Betrieben nichts Böses wollen. Oft seien Verantwortliche in Betrieben betriebsblind. Von daher tue es vielen auch mal gut, wenn jemand von außen aufzeige, wo er Probleme sehe. Soweit möglich gibt die Lebensmittelüberwachung den Betroffenen Tipps, wie sie künftig Hygienemängel vermeiden können.

Laut Herfen gibt es in der Region nur wenige Unbelehrbare, bei denen immer wieder ähnliche Mängel herrschen. Da schraubt sie die Zahl der Nachkontrollen erst wieder herunter, wenn wirklich keinerlei Mängel mehr feststellbar sind.

"Die absolute Sicherheit kann aber niemand garantieren", erklärt Herfen. Es brauche nur jemand plötzlich Wasser aus einem verkeimten Schlauch verwenden.

Bei den Konsequenzen für den betreffenden Betrieb spielt es eine Rolle, ob jemand erstmalig auffällig wird oder Wiederholungstäter ist. "Wir lassen uns nicht an der Nase herumführen, nutzen unsere Macht aber auch nicht aus", betont Herfen. Aus rechtlichen Gründen könnte sie jemandem sowieso nicht einfach dauerhaft untersagen, ein Geschäft zu führen, nur weil er häufiger negativ aufgefallen sei.