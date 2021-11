Leichter die richtige Ausbildung finden

Olov bedeutet: Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf

Die Olov-Gruppe Limburg-Weilburg startet die Kampagne "Gönn' dir eine duale Ausbildung" unter https://www.

goenndireineausbildung.de.

Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, die sich für eine Ausbildung interessieren. Weiter gehören, neben Auftritten bei Facebook, Instagram und Youtube, auch Plakate, Aufsteller und Flyer zur Kampagne.

Auch Schulen im Landkreis wurden zur Mitarbeit gewonnen. Beispiele sind die Erlenbachschule in Elz, die Westerwaldschule in Waldernbach und die Theodor-Heuss-Schule in Limburg, die Mutmacher-Seminare für moderne Berufsorientierung anbieten und für die Sondermittel in Höhe von 10 000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Im März 2022 wird es einen "Tag der Betriebe" geben.