Letzte Woche der Jubiläumssaison der Weilburger Schlosskonzerte

WEILBURG - Die letzte Woche der Jubiläumssaison 50 Jahre Internationale Musikfestspiele Weilburger Schlosskonzerte erhält mit den letzten drei Konzerten einen Sahnetupfer obendrauf. Wer seinen Vorsatz, die Weilburger Schlosskonzerte zu besuchen, noch nicht umgesetzt hat, muss sich sputen. Jetzt wetteifern noch einmal drei ganz unterschiedliche Konzerte bis zur "Letzten Nacht", dem Kultkonzert zum Saisonschluss, um die Publikumsgunst.

Am Donnerstag, 4. August, um 20 Uhr bringt "I Liguriani" "La bella nueva", die schöne Nachricht, um 20 Uhr in die Untere Orangerie des Weilburger Schlosses.

Mit seinem unverwechselbaren Sound bringt das Ensemble nicht nur Neues aus der italienischen Folkszene auf die Bühne, sondern auch seine Heimat Ligurien mit seiner Sprache, seinen Melodien, Tänzen und Klängen. Erinnerungen werden bei ihren berühmtesten Liedern wach und es gibt viel Neues zu entdecken. Es gibt noch Karten.

Mit einem festlichen Jubiläumskonzert zeigt sich das vorletzte Konzert der Saison 2022 der Internationalen Musikfestspiele am Freitag, 5. August, um 20 Uhr im Renaissancehof von seiner ganz besonderen Seite. Alexander Krichel, Klavier, und die traditionsreiche Philharmonie Pilsen unter dem Dirigat von Chuhei Iwasaki haben ein reines Beethovenprogramm im Gepäck. Sie bieten das Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur op. 73 und mit der Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67, der Schicksalssinfonie, eine der großartigsten und beliebtesten Sinfonien überhaupt.

Alexander Krichel ist längst einer der ganz großen Weilburger Publikumslieblinge und darf in der Jubiläumssaison nicht fehlen. Zusammen mit der Philharmonie Pilsen, die sich im Laufe der Jahrzehnte ein internationales Renommee auf den anerkanntesten Podien erspielt hat, ist ein festliches Konzert als einer der großen Höhepunkte der Saison garantiert. Außer Restkarten stehen noch Schönwetterkarten zum Reservieren zur Verfügung.

Mit dieser Steilvorlage in Richtung Finale, ist das Saisonende nicht fern. Bei der "Letzten Nacht" am Samstag, 6. August, feiern die Weilburger Schlosskonzerte mit einem Festkonzert den Abschluss einer erfolgreichen Saison 2022. Die Veranstalter hoffen, dass es - wie die allermeisten der insgesamt 45 Konzerte - ohne Wetterkapriolen im Renaissancehof stattfinden kann. Mit Werken von Jaques Offenbach, Leonhard Bernstein, George Gershwin und Johann Strauß, gespielt von der Philharmonie Pilsen, ist diesmal Unterhaltung mit Highlights der nicht ganz so schweren Klassik angesagt. Außer Schönwetterkarten stehen nur noch Restkarten zur Verfügung.

Alle Informationen rund um die Saison und Karten gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte, Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr. Zusätzlich öffnet das Büro abends vor den Konzerten zwei Stunden vor dem Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg, Telefon 0 64 71-94 42 10 und 94 42 11.

An Samstagen ist während der Saison das Kartenbüro von 10 bis 13 Uhr zu erreichen. Vor dem Konzert in der Unteren Orangerie öffnet die Konzertkasse eine halbe Stunde vor Konzertbeginn nur vor der Unteren Orangerie und nicht im Konzertbüro.