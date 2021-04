Liberale wollen die Impf-Akten sehen

Ausgangssperre: Die Liberalen im Kreistag für Limburg-Weilburg sehen darin einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte und wollen einen Akteneinsichtsausschuss, der auch die Verwendung der Corona-Impfstoffe aufarbeiten soll. Symbolfoto: Lukas Görlach / VRM Bild

LIMBURG-WEILBURG - Die FDP-Kreistagsfraktion drängt die Verwaltung: Für die konstituierende Sitzung des Kreistages am 7. Mai in Limburg hat die Fraktion die Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses beantragt, der die Verwendung des Impfstoffs in den ersten drei Monaten der Impfkampagne untersuchen soll.

Die Kreistagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der FDP, Marion Schardt-Sauer, bekräftigt, dass man dem Vorbild anderer Kreise folgen wolle und die Verwendung des Impfstoffs zu Beginn der Impfkampagne aufarbeiten wolle.

Rolle des Krisenstabs in der Pandemie hinterfragen

Schardt-Sauer: "Es ist Aufgabe des Parlamentes, die Arbeit der Verwaltung zu kontrollieren. Auch wenn der Landrat sich für sein persönliches Fehlverhalten vorbildlich entschuldigt hat, so werden die weiteren Fragen rund um die Impfstoffverwendung am Anfang der Impfungen nicht beantwortet und etwa der Datenschutz vorgeschoben."

Die Liberalen seien deshalb überzeugt, dass nur ein Akteneinsichtsausschuss die Aufklärung leisten könne, die nötig sei, um das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen." Der Akteneinsichtsausschuss solle insbesondere auch die Frage klären, wer außerhalb der Priorisierung geimpft wurde und welche Rolle der Krisenstab in der Pandemiebekämpfung gespielt hat.

Ein sogenannter Akteneinsichtsausschuss ist - ähnlich wie ein Untersuchungsausschuss - mit weitgehenden Rechten ausgestattet. Er kann von einer Fraktion beantragt werden.

Die FDP-Kreistagsfraktion hatte bereits nach der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl erklärt, dass sie sich die Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses vorbehält, sollten die vorgelegten Fragenkataloge nicht umfassend beantwortet werden. Da "weiterhin bei der Beantwortung von Fragen gemauert" werde, sehe man sich nun in der Pflicht.

Außerdem fordert die FDP in einem weiteren Antrag die Aufhebung der Ausgangssperre. Sie sei ein "unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte" der Bürger. "Eine Ausgangssperre kann nach geltender Rechtsprechung nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden. Deshalb muss nachgewiesen werden, dass alle anderen Mittel erschöpft sind. Diesen Nachweis ist der Kreis bislang schuldig geblieben", so Schardt-Sauer und Valeske.