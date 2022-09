Limburg beleuchtet öffentliche Gebäude nicht mehr und dreht Heizungen herunter

Der Limburger Dom als Wahrzeichen der Stadt ist in den Abendstunden stets angestrahlt worden. Das wird ab sofort nicht mehr der Fall sein. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Ab dem 1. September setzt auch die Stadt Limburg Maßnahmen zur kurzfristigen Energieeinsparung um. Der Bund hat dazu am 24. August eine Energiesicherungsverordnung erlassen. Was das konkret in Limburg bedeutet, darüber hat der Magistrat am vergangenen Dienstag befunden und eine von der Verwaltung vorgeschlagene Liste an Einsparungen gebilligt.

"Natürlich kommen wir als Stadt der Aufforderung des Bundes nach", sagte Stadtrat Michael Stanke nach der Sitzung. Demnach verzichtet die Stadt ab sofort auf die nächtliche Beleuchtung aller Gebäude in der Stadt, darunter auch der Dom und die Lubentiuskirche. Auch 22 weitere Strahler in der Altstadt werden nicht mehr angeschaltet.

Des Weiteren wird auf die Beheizung der Friedhofskapellen verzichtet. Auch wird es in der noch bis 11. September laufenden Saison im Parkbad eine Erwärmung des Wassers im Schwimmbecken mithilfe von Gas nicht mehr geben. Für die kommende Saison ist angedacht, komplett auf die Erwärmung mit Gas zu verzichten.

Bestandteil der vom Bund erlassenen Verordnung ist auch das Abschalten von beleuchteten Werbeanlagen. Darauf weist die Stadt Limburg ausdrücklich hin. Die beleuchteten Werbeanlagen sind in der Zeit von 22 bis 16 Uhr abzuschalten.

Verstärkt erneuerbare Energie nutzen

Zudem werden die Innenräume in allen Verwaltungsgebäuden nur noch auf 19 Grad Celsius geheizt. Die dezentrale Warmwasserversorgung wird abgeschaltet, Flure und Treppenhäuser bleiben möglichst ungeheizt. Die Vorgabe von 19 Grad Innenraumtemperatur gilt auch für ehemalige Verwaltungsstellen in zwei Stadtteilen und in allen Bürgerhäusern während der Nutzungszeiten.

Für den Sport

reichen 17 Grad

Werden die Einrichtungen zu sportlichen Tätigkeiten genutzt, sind 17 Grad Raumtemperatur angesagt. Außerhalb der Nutzungszeiten wird die Temperatur weiter abgesenkt.

Die Stadt hat schon in den vergangenen Jahren Schritte unternommen, um Energie einzusparen. Unter anderem werden verstärkt stromsparende LED-Lampen eingesetzt.

Nach Einschätzung des Stadtrats ist die Stadt gefordert, weitere Einsparungen vorzunehmen und den Einsatz von erneuerbaren Energien zu verstärken.