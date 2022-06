Limburg: Frau schlägt Mann krankenhausreif

Die Polizeibeamten sprachen in Limburg ein Kontaktverbot aus und fertigten Anzeigen. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Sonntagabend ist es in einem Restaurant in der Limburger Altstadt zu einer Schlägerei zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Eine 37-Jährige und ein 60-Jähriger waren dort nach Polizeiangaben in Streit geraten und trugen diesen dann handfest miteinander aus. Der Mann schlug demnach die Frau mit seinen Fäusten, die Frau schlug mit einer Glasflasche zu. Zudem zerrissen sie sich gegenseitig die Kleidung. Beide wurden hierbei verletzt; der 60-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zudem waren beide Beteiligten erheblich alkoholisiert. Die Beamten sprachen ein Kontaktverbot aus und fertigten Anzeigen. Das Innere des Restaurants war bei dem Streit regelrecht verwüstet worden.