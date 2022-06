Limburg hat nun einen Sigi-Wolf-Park

Ein Findling mit einer Bronzetafel macht auf den Park und seine Namensgeberin Sigi Wolf aufmerksam. Darüber freuen sich (v.l.) Ulrich Wolf, Matthias Herbert, Michael Köberle, Marius Hahn sowie Birgit Wolf. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Vor zwei Jahren starb Sigrid Wolf, die von allen nur Sigi genannte Ortsvorsteherin der Limburger Kernstand. Nun lebt sie nach dem nach ihr benannten Sigi-Wolf-Park quasi weiter. Ein Findling mit Bronzetafel erinnert an die Ortsvorsteherin, die im Alter von 80 Jahren am 13. Juni 2020 verstarb.

"Der Stadtpark in Blumenrod war ihr zweites Zuhause. Jeden Nachmittag war sie hier, am Vormittag war sie immer in der Innenstadt unterwegs", hob Birgit Wolf die Bedeutung des Parks für ihre Mutter hervor.

Auf dem Platz zwischen Seniorenzentrum und Park hatten sich zahlreiche Weggefährten von Sigi Wolf wie Stadtverordnetenvorsteher Stefan Muth, Erster Stadtrat Michael Stanke, Altbürgermeister Martin Richard, IHK-Präsident Ulrich Heep oder das Führungsteam der Feuerwehr eingefunden, um den Beschluss des Ortsbeirats zur Namensnennung in die Tat umzusetzen.

Birgit Wolf, die in ihrer Funktion als stellvertretende Ortsvorsteherin zu der kleinen Feierstunde begrüßte, sprach von einer Frau, die von 2001 bis zu ihrem Tod im Jahr 2020 die Aufgabe als Ortsvorsteherin gelebt und geliebt habe und sich mit viel Engagement den Sorgen und Nöten ihrer Mitbürger gewidmet habe.

Ausdrücklich bedankte sich Birgit Wolf bei Matthias Herbert als Impulsgeber für die Namensnennung. Er habe die Benennung des Parks nach Sigi Wolf angestoßen und den Vorschlag im Ortsbeirat eingebracht.

"Sigi war ein besonderer Mensch und hat sich der Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen stets angenommen", machte Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) deutlich. Dabei habe sie ihr Herz stets auf der Zunge getragen und viel Anteilnahme gezeigt. Hahn hat die langjährige Ortsvorsteherin auch als Frau kennengelernt, die ihre Ziele hartnäckig verfolgte. Und er bekam die Führungsstärke von Sigi Wolf zu spüren.

Als Landrat Michael Köberle (CDU) in die Kommunalpolitik eintrat, war Sigi Wolf schon einige Jahre dabei. "Sie hat uns junge Nachrücker warmherzig an die Hand genommen", sagte er. Dabei habe sich Sigi Wolf immer wertschätzend verhalten, so habe sie sich auch immer in ihren unendlich vielen Gesprächen mit den Limburgern verhalten.

Verbesserungen im

Kleinen gestalten

Dabei sei es ihr oft darum gegangen, Verbesserungen im Kleinen zu gestalten und umzusetzen. "Politik für und mit den Menschen machen, vor Ort sein, dort hinzugehen, das hat Sigi Wolf ausgezeichnet", machte Köberle deutlich, der der Limburger Stadtverordnetenversammlung angehörte, CDU-Fraktionsvorsitzender war und auch das Amt des Stadtverordnetenvorstehers innehatte.

Über 30 Jahre lang

Mitglied in der CDU

Und Landrat Köberle ergänzte: "Heute noch denke ich täglich an Sigi, denn ich trinke immer aus einer Kaffeetasse, die sie mir anlässlich meiner Wahl zum Landrat schenkte. Darauf steht: 'Today is gonna be a good Day'. So war sie ... und so ist es auch heute ein guter Tag für Sigi."

Sigi Wolf gehörte nicht nur dem Ortsbeirat an, sondern war über verschiedene Phasen zwischen 1995 bis zu ihrem Tod auch Stadtverordnete, über 30 Jahre war sie Mitglied in der CDU und engagierte sich in weiteren Gremien wie der Gesellschaftsversammlung der Hallenbad Diez-Limburg GmbH, dem Aufsichtsrat der Stadthallen GmbH oder auch dem Frauenbeirat. "Das Amt als Ortsvorsteherin lag ihr dabei ganz besonders am Herzen", betonte Birgit Wolf.