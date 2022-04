Limburg installiert mehr Kameras in der Stadt

Der Limburger Bahnhofsplatz mit Unterführung und seinem direkten Umfeld werden schon seit vielen Jahren mithilfe von Videokameras überwacht. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Limburger Stadtverordnetenversammlung hatte sich im Mai 2020 grundsätzlich für eine Erweiterung der sogenannten Videoschutzanlage in der Innenstadt ausgesprochen. In den folgenden Monaten galt es dann mit verschiedenen Beteiligten zu klären, welche Bereiche mit einbezogen werden. Nun hat der Magistrat den Auftrag für die Elektro- und Tiefbauarbeiten vergeben. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Umfrage ergibt Wunsch

nach mehr Ordnungskräften

"Die Realisierung dieser wichtigen Erweiterung steht nun unmittelbar bevor. Wir erhoffen uns davon eine Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens bei unseren Bürgerinnen und Bürgern", macht der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) deutlich. Die Entscheidung der Limburger Politik im Mai 2020 ist eine Reaktion auf eine Abfrage des subjektiven Sicherheitsempfindens im Jahr 2017.

Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage von Professor Gerhard Schmelz und der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung hatte sich gezeigt, dass sich das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger gegenüber vorherigen Umfragen deutlich verschlechtert hatte.

Neben der Hauptforderung nach mehr Präsenz von uniformierten Mitarbeitenden des Ordnungsamts und Kräften der Polizei, war die Erweiterung der Videoüberwachung eine weitere zentrale Verbesserung, die in der Umfrage geäußert wurde. Die städtische Politik folgte diesem Wunsch durch ihren Beschluss im Mai 2020.

Nach der politischen Entscheidung galt es dann Einvernehmen hinsichtlich der Erweiterung mit dem Hessischen Landeskriminalamt, den Datenschutzbeauftragten des Landes und der Stadt sowie mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport zu erzielen. An eine Überwachung durch Videoanlagen werden klare Anforderungen gestellt, denn bei den Bereichen muss es sich um Schwerpunkte mit einer überdurchschnittlichen Anzahl von Straftaten handeln.

Schließlich wurde eine Erweiterung für die Diezer Straße (teilweise), die Hospitalstraße, die Werner-Senger-Straße sowie den Neumarkt abgesprochen, auch die Ausdehnung der Überwachung auf den Serenadenhof fand Zustimmung.

Die Stadt hatte noch weitere Areale vorgeschlagen, dazu zählten der Gaseweg entlang des Schienenstrangs zwischen dem ZOB-Parkhaus und der Frankfurter Straße und die Unterführung zum Pendlerparkplatz im Tal Josaphat. Diese Flächen mit einzubeziehen sei von den Sicherheitsbehörden abgelehnt worden, da die Voraussetzungen (Kriminalitätsschwerpunkt) nicht gegeben seien, informiert die Stadt.

Kosten liegen bei

rund 466 500 Euro

Im Juni vergangenen Jahres hat das Innenministerium eine Förderzusage von zwei Drittel der Kosten für die Erweiterung gemacht. Die werden mit rund 466 500 Euro angegeben. Maximal werden demnach 367 710 Euro bezuschusst. Planungskosten fallen allerdings nicht darunter. Die Planungsleistungen wurden vom Magistrat bereits im vergangenen Jahr vergeben, rund 60 000 Euro fallen dafür zusätzlich an. Nun folgte die Vergabe der Elektro- und Tiefbauarbeiten. Zwei Firmen hatten Angebote abgegeben.