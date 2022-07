Limburg: "Intelligente" Mülltonnen im Test

Auf dem Bahnhofsplatz steht versuchsweise ein neuartiger Müllbehälter, der mit Verdichter arbeitet. Den sicheren Stand testen (v.l.) Hicham Azzou (Stadtlinie) Patric Kahl, Michael Menier, Kevin Flauaus (Bauhof) und Shalmanassar Nasser (Stadtlinie). Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Wer aufmerksam durch die Limburger Innenstadt geht oder radelt, wird sie entdecken: Zwei neue Abfallbehälter, so gar nicht im typischen Limburg-Outfit in Schwarz und mit Logo, sondern grün und kantig statt abgerundet. Die neuen Behälter unterschiedlicher Größe stehen versuchsweise für rund zwei Wochen auf dem Bahnhofsplatz und dem Neumarkt, um sie zu testen.

Die derzeit genutzten Abfallbehälter in der Stadt müssen bis zu drei Mal am Tag geleert werden, um der Flut an weggeworfenen Verpackungen, Getränkebehältern und mehr gerecht zu werden. Und dennoch reicht selbst das oft nicht aus.

"Wir haben ein großes Interesse daran, die Stadt sauberer zu bekommen", sagte Stadtrat Michael Stanke (CDU). Allerdings stoße die Stadt dabei an ihre Grenzen. Ein noch höherer Zeitaufwand bei der Stadtreinigung sei nicht möglich.

Eine Lösung könne zum Beispiel darin bestehen, größere Müllbehälter aufzustellen. "Das darf natürlich nicht dazu führen, dass wir mit riesengroßen Behältern in die Innenstadt oder an das Lahnufer kommen", so Michael Menier als Abteilungsleiter des städtischen Bauhofs.

"Die Behälter weisen reichlich Technik auf. Zentrales Element dabei ist ein Verdichter, der den eingeworfenen Müll komprimiert." Patric Kahl, Geschäftsführer

Doch es gebe inzwischen technische Lösungen. Die beiden neu aufgestellten Behälter auf dem Bahnhofsplatz und dem Neumarkt sollen in den kommenden zwei Wochen getestet werden und dabei zeigen, ob sie das Problem lösen können. "Die Behälter weisen reichlich Technik auf. Zentrales Element dabei ist ein Verdichter, der den eingeworfenen Müll komprimiert", erklärte Patric Kahl, der als Geschäftsführer mit seinem Unternehmen die Behälter anbietet. Durch die Verdichtung können sie die fünf- bis siebenfache Müllmenge gegenüber einem normalen Müllbehälter aufnehmen.

Zusätzlich zu dem Verdichter verfügen die Behälter über eine kleine Solaranlage, die den benötigten Strom selbst produziert. Ist die Tonne voll, sperrt sie selbstständig die Einfüllklappe ab. Zugleich ist der Füllstand der Tonne auch stets von außen abrufbar.

Die Tonnen melden sich, wenn sie voll sind

"Das würde uns viel Zeit ersparen, denn aktuell leeren unsere Kolonnen die Tonnen bei jedem Umlauf, auch wenn sie noch nicht voll sind", so Michael Menier.

Bei den probeweise aufgestellten Behältern handelt es sich nach Angaben von Patric Kahl um geschlossene Systeme. Die Einfüllklappe schließt nach jedem Vorgang. Ungeziefer kann somit nicht in die Tonne. Auch Wespen sind dort deutlich seltener anzutreffen als bei offenen Müllbehältern. Zudem kann die Einfüllklappe versperrt oder so programmiert werden, dass sie zu bestimmten Zeiten nicht auf geht. Das ist zum Beispiel in Zeiten sinnvoll, in denen öffentliche Behälter für die Entsorgung privaten Hausmülls genutzt werden, oder an Silvester, wenn Feuerwerkskörper eingesetzt werden, um Schaden zu verursachen.

Weiterer wichtiger Vorteil: Die Behälter haben eine separate Entsorgung für Zigarettenreste, die somit nicht im übrigen Müll landen. Die Behälter sind aus Stahl und damit auch gut gegen Vandalismus gewappnet. "Wir haben die Testphase extra so ausgewählt, dass wir mit den Rheingauer Weintagen eine Veranstaltung in diesem Zeitraum haben, die gegenüber den normalen Tagen ein deutlich höheres Abfallaufkommen erzeugen", sagt Michael Menier.

Nach der Testphase gibt es eine Auswertung und dann die Entscheidung, ob die Stadt bei der Müllentsorgung eine solche moderne Lösung nutzt.

