Limburg investiert 175000 Euro in neuen Atemschutz für die Feuerwehren

Gerätewart Robin Giel ist in der Atemschutz-Werkstatt damit beschäftigt, die Schutzausrüstungen zu warten. Nach jeder Übung und jedem Einsatz ist das notwendig.

LIMBURG - Nicht nur wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Aber wenn es brennt, dann begeben sich auch die Feuerwehrleute in Gefahr, denn Feuer setzt regelmäßig giftige Stoffe frei, die nicht eingeatmet werden dürfen. Deshalb ist bei Löscheinsätzen die Atemschutz-Ausrüstung zwingend notwendig. Die Stadt Limburg hat nun einen Auftrag für die Beschaffung von Atemschutz-Ausrüstung im Wert von rund 175 000 Euro vergeben.

Angeschafft werden 76 Pressluft-Atmer und die gleiche Anzahl an Lungenautomaten, 140 Atemschutzmasken, 60 Bewegungslosmelder sowie die dazugehörenden Gurte, Beutel, Adapter und vieles mehr.

Die Ausrüstung ist

zwingend erforderlich

Stadtbrandinspektor René Jung verwies darauf, dass diese Ausrüstung zwingend erforderlich ist: "Von unseren über 300 Einsatzkräften in den einzelnen Wehren sind 128 als Atemschutzräger ausgebildet und aktiv. Ein Wohnhausbrand ist ohne eine solche Ausrüstung nicht mehr angemessen zu löschen." Inzwischen müssten die Einsatzkräfte auch bei brennenden Fahrzeugen oder selbst bei Böschungsbränden mit der Schutzausrüstung in den Einsatz. Und da die Atemschutz-Ausrüstung so wichtig ist, wird sie auch nach jeder Übung und nach jedem Einsatz in der Atemschutzgeräte-Werkstatt der Limburger Feuerwehr überprüft.

Allein 262 Atemschutzmasken sind in der vergangenen Woche in der Werkstatt überprüft worden. Dabei kommen auch Masken von Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis an den Standort in der Ste.-Foy-Straße, denn für die Wartung der Ausrüstungen sind nur wenige Wehren im Landkreis ausgerüstet.

Armin Kramkowski, Holger Reichert und Robin Giel sind in der Feuerwache die Fachmänner in der Werkstatt. Die neue Atemschutz-Ausrüstung ist auch mit einer neuen Technik verknüpft: "Wir steigen von der Normaldrucktechnik auf eine Überdrucktechnik um", erläuterte Kramkowski. In den bisher genutzten Atemschutzmasken herrscht der gleiche Druck wie in der Umgebungsatmosphäre. Die neuen Geräte werden jedoch mit einer Überdrucktechnik arbeiten. Für die Umrüstung ist eine lange Übergangsfrist vorgesehen. Erst ab 2032 soll keine Normaldrucktechnik mehr erlaubt sein.

"Da wir bei den Schutzausrüstungen von Lebenszeiten von 20 Jahren und mehr ausgehen, ist es sinnvoll, frühzeitig auf die neue Technik umzusteigen", so Kramkowski. Der in den neuen Masken herrschende Überdruck verhindert, dass bei kleinen Undichtigkeiten Schadstoffe eindringen können.

Die Umrüstung muss spätestens 2032 erfolgen

Nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Jung werden zunächst die Einsatzkräfte der Limburger Wehren mit den neuen Geräten ausgestattet. Die Umstellung werde sich voraussichtlich bis ins übernächste Jahr hinziehen.

Vorerst ausgenommen sind die Atemschutzübungsstrecke und der Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehr Limburg. Dies sind zwar Limburger Einrichtungen, sie werden jedoch kreisweit in Anspruch genommen. So wird der Gerätewagen im gesamten Landkreis eingesetzt, um die örtlichen Feuerwehren bei größeren Brandeinsätzen zu unterstützen.