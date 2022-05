Limburg-Lindenholzhausen ist nun Landesmusikort

Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (v.l.), Hans Joachim Schupp von den "Cäcilia"-Chören, Verena Schmehl für die Sachgebietsleitung für Sport und Vereinswesen bei der Stadt Limburg und Manfred Neunzerling von der "Harmonie" freuen sich über die besondere Auszeichnung durch den Deutschen Musikrat. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN - Im Limburger Stadtteil Lindenholzhausen, den die Einheimischen meist "Hollesse" nennen, sind 12 Prozent der Bürger - etwa 408 Menschen - als Sänger aktiv. Das ist Anlass für den Deutschen Musikrat, den als "Sängerdorf" bekannten Stadtteil als Landesmusikort auszuzeichnen. Der Musikrat erkannte Lindenholzhausen den zweiten Platz zu. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert.

Am Donnerstag, 26. Mai, um 16 Uhr, wird der Preis durch den Vizepräsidenten im Präsidium des Deutschen Musikrates, Udo Dahmen, in Lindenholzhausen offiziell übergeben. Die Verleihung findet mit der Eröffnung des Jubiläumswochenendes anlässlich der 1250-Jahr Feierlichkeiten in Lindenholzhausen statt.

"Gehofft haben wir natürlich auf einen Platz auf dem Treppchen. Wir sind mehr als zufrieden und glücklich mit dem zweiten Platz", sagt Hans Joachim Schupp, Erster Vorsitzender des Männerchors des Vereins "Cäcilia"-Chöre Lindenholzhausen.

"Wir waren optimistisch und sind uns der Qualität und vor allem der musikalischen Vielfalt sowie breiten Aufstellung unserer Chöre bewusst; umso mehr freut uns die Auszeichnung hierfür", ergänzt Manfred Neunzerling, Erster Vorsitzender der "Harmonie" Lindenholzhausen.

Die Existenz des ersten Chores in Lindenholzhausen ist für das Jahr 1844 urkundlich belegt. Die regionale Bevölkerung und musikalische Fachwelt brachte in den 1920er-Jahren die Bezeichnung "Sängerdorf" und "Sportsänger" auf, die sich auf die gut geschulten Stimmen der Sänger bezogen und damit ihre Anerkennung ausdrückten. Andere behaupten, dass den "Hollessern" das Singen in die Wiege gelegt wurde und das eisenhaltige Wasser aus dem Sauerborn dafür verantwortlich sei.

Die Männerchöre "Cäcilia" und "Harmonie" bestreiten seit 1957 Konzertreisen auf fast allen Kontinenten. Auch richtet Lindenholzhausen seit den 1960er-Jahren Konzerte, Chor- und Folklorewettbewerbe aus, an denen bisher weit über 50 000 Sänger, Musiker und Tänzer aus der ganzen Welt teilgenommen haben. "Wo früher eine gewisse Konkurrenz herrschte, zeigen uns die jungen Leute heute, wo die Reise hingeht", freut sich Schupp. So gibt es ein gemeinsames Wirken aus Mitgliedern der Jugendchöre von "Cäcilia" und "Harmonie" die sich zu einem neuen Männerchor - "Principium Canti" - zusammengeschlossen haben.

Wie das Preisgeld verwendet wird, steht noch nicht fest. "Das entscheiden alle Vereine gemeinsam", so Neunzerling.

Insgesamt zehn Kommunen werden in diesem Jahr vom Deutschen Musikrat als Landesmusikort ausgezeichnet. Den ersten Bundespreis erhält die Gemeinde Ötigheim in Baden-Württemberg für das generationenübergreifende musikalische Angebot. Der dritte Preis geht an die Hansestadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits zum zweiten Mal wählte die Jury des Förderprogramms Landmusik aus zwölf Bundesländern die Landesmusikorte aus.

Jury-Vorsitzende Ulrike Liedtke: "Wieder fiel die Auswahl schwer - die qualifizierten Anträge zeugen von lebhaften musikalischen Landschaften ebenso wie vom Stolz der Bürgermeister auf ihre musikalischen Akteure. Das Projekt Landmusik sorgt in kleinen Orten ordentlich für Bewegung, bringt Amateure und Profimusiker zusammen und schafft ein erfreuliches Bewusstsein für den Neustart der Musik im ländlichen Raum."