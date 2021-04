Limburg nimmt Händler an die Hand

Einkaufen in Limburg: Damit die Händler in der Pandemie trotzdem einigermaßen über die Runden kommen können, soll eine Online-Plattform an den Start gehen, auf der sich die Limburger Geschäftsleute mit ihrem Unternehmensprofil und ihren Angeboten präsentieren können. Archivfoto: Mika Beuster

LIMBURG - Das Stadtmarketing Limburg wird in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft CityRing, JR Marketing und den Gewerbetreibenden der Domstadt eine neue Online-Plattform für Handel, Gastronomie, Handwerk und Kultur zur Verfügung stellen - und zwar möglichst schnell.

Unter einem gemeinsamen Dach sollen sich dort die Limburger Geschäftsleute mit Unternehmensprofil und Angeboten präsentieren. Gleichzeitig gibt es weitere Informationen: Wo befinden sich Testzentren, welche Geschäfte nehmen an der "LimburgPlus"-Gutschein-Aktion teil, wer bietet "Click & Collect", wer einen Bringdienst an und vieles mehr.

Im ersten Schritt werden vor allem die Angebote der Händler von "Click & Collect" in den Fokus gestellt. Ziel der Gemeinschaftsaktion: die durch die Corona-Lockdowns angeschlagenen Gewerbetreibenden an die Hand zu nehmen und ihnen die Möglichkeit bieten, wichtiger Teil dieses Projektes zu werden. Dabei soll das Informationsangebot auf dieser Gewerbe-Plattform mit integriertem Termin-Tool für die Gewerbetreibenden kostenlos sein.

Unter www.limburg-und-du.de sollen nun diverse Angebote in der Domstadt gebündelt werden. Foto: Stadt Limburg

Händler können sich unter einem Dach präsentieren

Durch die Website www.limburg-und-du.de soll den Besuchern, Kunden und Bürgern der Stadt eine Möglichkeit gegeben werden, sich online bequem einen Termin bei den Händlern oder Gastronomen ihrer Wahl zu buchen. Jeder Gewerbetreibende legt den Rahmen dafür selbst fest. Für die Buchung eines Termins stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: via Gastzugang, Facebook-Konto oder Timify-Konto, sofern vorhanden. Vorteil für den Kunden soll sein: einmal anmelden und buchen, statt jede einzelne der Homepages einzeln besuchen zu müssen.

Zwar ist akutell nur "Click & Collect" möglich, doch soll im Falle, dass auch "Click & Meet" möglich ist, die Nachverfolgbarkeit der Terminbuchungen bei Auftreten einer Corona-Infektion ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes sein. Im Fall der Fälle soll so jeder Gewerbetreibende zurückverfolgen können, wer am betreffenden Tag und zu welcher Zeit in seinem Geschäft war. Dann können, respektive sollen diese Informationen dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden.

Die Einträge der Gewerbetreibenden, die an der Gutschein-Aktion "Das LimburgPlus" teilnehmen, sind mit einem entsprechenden Icon markiert.

Videoschulung für die Gewerbetreibenden

Weiter sind die in der Stadt befindlichen Corona-Testzentren mit allen wichtigen Informationen hinterlegt. Auf diese Weise soll alles, was für ein an die Situation angepasstes Einkaufserlebnis in Limburg notwendig ist, unter einem Dach gebündelt und verfügbar sein.

Abgerundet wird dies noch durch den Hinweis auf Firmen, die bei der Kontaktrückverfolgung auf die "luca"-App setzen, welche nun auch vom Gesundheitsamt im Landkreis Limburg-Weilburg unterstützt wird.

Eine entsprechende Einführung für die Gewerbetreibenden per Videoschulung sollen Interessierte noch im April erhalten. Um sich für die Schulung anzumelden, solle man einfach eine E-Mail an schulungen@clickandmeetlimburg.de senden. Die auf die Anmeldung verschickte Antwort informiert genau darüber, wann die Schulungen stattfinden.

Derzeit laufen die letzten Entwicklungsschritte und Praxistests. Der Limburger Magistrat hat die benötigten finanziellen Mittel der Stadt bereits freigegeben.