Limburg: "Oma Rosas Schlechgern" gibt's in Blumenrod

LIMBURG - Es wird wieder gekocht im Treffpunkt Blumenrod: Etwas Süßes gibt es mit "Oma Rosas Schlechgern" (Böhmische Fingernudeln) am Freitag, 20. Mai, von 9.30 bis 12.30 Uhr auf den Teller. Die süße Variante der allgemein bekannten Schupfnudeln werden nach einem Familienrezept von der Autorin Stephanie Maria Schlegel gekocht.

Ein weiteres Mal kocht Stephanie Maria Schlegel am Freitag, 24. Juni, von 9.30 bis 12.30 Uhr für die Teilnehmer des Kochkurses. Dieses Mal kredenzt sie "Wickelglies nach Oma Palinas Art". Hierbei handelt es sich um gerollten Hefeteig mit Dickmilch, der mit Kartoffeln serviert wird.

In den Kochkursen werden die Rezepte aus dem Blumenröder Kochbuch "Über den Tellerrand hinaus" von den jeweiligen Autoren für Anwohner aus der Südstadt gekocht. So können interessierte Bewohner nicht nur die vielfältigen und aus verschiedenen Kulturen stammenden Gerichte kennenlernen, sondern sich auch untereinander austauschen und eine gute Zeit miteinander verbringen.

Pro Kurs können zehn Interessierte mitmachen

Das Kochbuch und die Kochkurse sind Kooperationsprojekte des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg und der Gemeinwesenarbeit Blumenrod. Pro Kochkurs ist die Teilnahme auf maximal zehn Personen begrenzt.

Bei Interesse an den kostenfreien Kochkursen ist eine Anmeldung bei Petra Best vom Treffpunkt Blumenrod unter der Telefonnummer 0 64 31-94 60 03 oder per E-Mail an die Adresse p.best@caritas-limburg.de erforderlich.