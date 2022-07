Limburg plant, den Greifenberg wieder zu einem Park zu machen

Der Baumbestand, hier die Allee zur Schutzhütte auf dem Greifenberg in Limburg, soll erhalten und gepflegt werden. Die Schutzhütte selbst ist allerdings sanierungsbedürftig. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Der Greifenberg zählt mit zu den Fleckchen in Limburg, an denen die Menschen Erholung finden und die Seele baumeln können. Gleichzeitig ist das Areal ein Zeugnis bürgerschaftlichen Engagements, denn es waren Limburger Bürger, die den Greifenberg zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Parklandschaft anlegten. Zu sehen ist von der gartenbaulichen Anlage aber so gut nichts mehr. Das soll sich wieder ändern.

Limburgs Bürgermeister Marius Hahn durchaus sagte dazu: "Dem Greifenberg etwas von dem zurückzugeben, was ihn in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, das ist ein Mehrwert für alle Limburger." Auf Bitte des Ortsbeirats stellte die Stadt ein Entwicklungskonzept auf, wie das Areal aufgewertet werden kann. Das Konzept wird am 18. Juli in der Stadtverordnetenversammlung beraten. Der Magistrat empfiehlt die Zustimmung.

Kreuzweg soll

saniert werden

Die Wahrung, Entwicklung und teilweise Wiederherstellung der ursprünglichen Elemente des Landschaftsparks Greifenberg sind die vorrangigen Ziele des Konzepts, sagte Eva Struhalla, die als Leiterin des Amts für Stadtentwicklung für das Konzept verantwortlich zeichnet.

Fotos Der Baumbestand, hier die Allee zur Schutzhütte auf dem Greifenberg in Limburg, soll erhalten und gepflegt werden. Die Schutzhütte selbst ist allerdings sanierungsbedürftig. Foto: Stadt Limburg Der Kreuzweg vom Tal hinauf zur Kapelle mit seinen verschiedenen Stationen ist in schlechtem Zustand. Große Bedeutung hat deshalb in dem Konzept die Sanierung des Wegs. Foto: Stadt Limburg 2

Vorgesehen ist unter anderem, den Kreuzweg zu sanieren. Entlang des des Wegs vom Tal Josaphat hoch zur Kreuzkapelle sollen Sitzbänke aufgestellt werden. Um die Bildstöcke herum sind ursprünglich Pflanzensembles angelegt gewesen. Die Bildstöcke sollen jeweils wieder mit zwei Eiben und einer Linde gesäumt werden. Der Vorplatz der Kreuzkapelle soll mit Natursteinen gepflastert werden.

Vorgesehen ist, bestehenden Baumalleen zu pflegen und abgestorbene oder entnommene Bäume zu ersetzen. Auch der Bestand an Obstbäumen soll intensiver gepflegt werden. Darüber hinaus empfiehlt das Konzept die Anlage von Ackerblühstreifen. Der Landschaftsplan stellt für den Greifenberg drei Maßnahmen als Leitbilder heraus. Dazu zählen die naturnahe Entwicklung des Kasselbachlaufs und des Wiesentals, des Tal Josaphats sowie die Entwicklung der naturnahen Waldbiotope auf den trockenen Standorten am Südhang des Greifenbergs.

Manche Arbeiten können noch im Jahr 2022 erfolgen

Ein weiteres Leitbild ist die Entwicklung naturnaher Fels-, Gebüsch- und Waldbiotope im Wechsel mit artenreichem Grünland und Streuobstbäumen. Zudem soll der Busche Weiher saniert werden. Hier sollen der Bodenschlamm entsorgt und die Uferbereiche gesichert werden. Rund um das Gewässer sind Sitzmöglichkeiten geplant.

Auf dem Greifenberg befinden sich verschiedene Bauwerke, darunter ein alter Wasserbehälter der Bahn. Vom Platz vor dem Behälter hat man einen außergewöhnlichen Blick auf den Dom. Er soll deshalb als "Selfiepoint" hergerichtet werden. Der Cahensly-Tempel als letzter bestehender Rest von Gebäuden der ursprünglichen Parkanlage soll einen neuen Anstrich bekommen und der Vorplatz soll saniert werden. Sanierungsbedürftig ist auch der Fußweg nach Eschhofen.

Vorgesehen ist zudem, einen Rundwanderweg von Steiger und Domplateau bis über den Greifenberg und durch das Tal Josaphat auszuschildern.

Manche Vorhaben könnten nach Angaben von Eva Struhalla noch im laufenden Jahr erfolgen. Dies gilt zum Beispiel für die Herstellung des Weges zur Kreuzkapelle, die Pflanzung von Eiben und Linden und die Arbeiten rund um den Busche Weiher.