Limburg: Polizisten landen im Wasser

Bei einer Festnahme in der unwegsamen Böschung der Lahn in Limburg stürzten Polizisten zu Boden, teilweise sogar ins Wasser. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

LIMBURG - Die Polizei ist in der Nacht zu Sonntag in einen Irish Pub in der Limburger Grabenstraße gerufen worden, da dort ein Mann einen anderen zu Fall gebracht und verletzt haben soll. Eine Streife wollte den Verdächtigen deswegen kontrollieren.

Der 23-Jährige habe versucht, sich der Kontrolle zu entziehen und sei zu Fuß geflüchtet. Im Bereich des Katzenturms sei er eine steile Böschung zur Lahn herunter gestiegen und habe gedroht, in den Fluss zu springen, wenn die Beamten sich nähern sollten. Schließlich habe der 23-Jährige zum Sprung angesetzt, sodass die Beamten hätten reagieren müssen. Bei der Festnahme in der unwegsamen Böschung stürzten sie dabei zu Boden, teilweise sogar ins Wasser. Der Mann habe sich massiv gewehrt und hätte erst nach dem Einsatz von Pfefferspray fixiert werden können.

Der Verdächtige sei nach der Festnahme und Identitätsfeststellung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.