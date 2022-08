Limburg setzt auf LTE statt auf WLAN

Die Stadt Limburg setzt bei der WLAN-Versorgung in den Jugendräumen sowie in den Sitzungsräumen der Ortsbeiräte auf die LTE-Technik. Symbolfoto: Foto: Jens Büttner/dpa

LIMBURG - Die Stadt Limburg verzichtet auf 15 000 Euro Zuschüsse aus dem EU-Förderprogramm WiFi4EU für die Einrichtung von kostenlos nutzbaren WLAN-Zugängen, weil sie sonst 50 000 Euro Eigenmittel hätte aufbringen müssen.

Die Förderung sei mit Auflagen verbunden, durch die allein die Erstellungskosten der Standorte die Fördersumme ganz erheblich überschritten hätten, erläuterte Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) in der Stadtverordnetenversammlung. Stattdessen solle die WLAN-Versorgung in den Jugendräumen sowie den Sitzungsräumen der Ortsbeiräte mit LTE-Routern geschaffen werden. Dies habe die Stadtjugendpflege in einigen Jugendräumen schon erfolgreich getestet.