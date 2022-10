Limburg: Titus Müller arbeitet DDR-Vergangenheit auf

Jetzt teilen:

LIMBURG - Emotional, spannend und gleichzeitig mit tiefen Einblicken in die deutsch-deutsche Geschichte lässt sich die Veranstaltung des Limburger Lesedoms mit Titus Müller in der Werkstadt Lounge zusammenfassen. Der Autor, der selbst in der DDR aufgewachsen ist, stellte den zweiten Teil seiner Spioninen-Trilogie "Das zweite Geheimnis" vor.

"Der Lesedom ist auch in diesem Jahr wieder ein Lesefest für die ganze Familie. Neben spannenden Kinder- und Jugendbüchern sind auch wieder großartige, preisgekrönte Autoren aus der Erwachsenenliteratur dabei", skizzierte Bürgermeister Marius Hahn das breite Literaturangebot des diesjährigen Lesedoms, der insgesamt drei Abendveranstaltungen und drei Schullesungen sowie Lesungen in drei verschiedenen Schulen bietet.

Katrin Schaefer moderierte den Abend, der in seinem Verlauf auch den persönlichen Bezug zu dem Buch des Autors zeigen sollte. Titus Müller versteht es, mit seinen Büchern zurück in die Zeit des geteilten Deutschlands zu versetzen. Seine Recherchen zu dem Buch "Das zweite Geheimnis" beleuchten die damaligen Spionagemachenschaften der Staatssicherheit (Stasi), aber auch des Bundesnachrichtendienstes (BND) so detailliert, dass ihn schon der heutige Chefhistoriker des BND anrief, ihn für die Darstellung lobte und sich als Mentor für zukünftige Bücher anbot.

Müllers Neugierde, immer genau wissen zu wollen, wie geschichtliche Hintergründe zusammenhängen und sein Ansinnen, gegen das Vergessenwerden zu schreiben, ließen ihn die Trilogie schreiben. Neben dem historischen Hintergrund zu den Geheimdienstaktivitäten fesselt die Liebes- und Lebensgeschichte rund um die Hauptfigur Ria Nachtmann. Die Geschichte, die Trilogie beginnt mit "Die fremde Spionin" im Jahr 1961, als die ersten Steine der Mauer in Berlin gesetzt werden.

Liebesgeschichten und dann die Stasi

In "Die fremde Spionin" beschreibt er, wie Rias Eltern von der Staatssicherheit festgenommen werden und sie und ihre Schwester getrennt werden und bei "neuen" Eltern aufwachsen. Ein gängiges Vorgehen in der damaligen DDR. Ria darf keine Fragen über ihre Vergangenheit stellen und doch lässt sie der Gedanke an ihre Schwester nicht los. Durch ihren Beruf als Sekretärin wird sie vom BND als Spionin rekrutiert und lernt bei ihrer Suche nach ihrer Schwester, die sie im Westen vermutet, den Journalisten Jens aus Westdeutschland kennen. Natürlich verliebt sie sich in ihn. Der zweite Teil der Trilogie "Das zweite Geheimnis" spielt im Jahr 1973, zwölf Jahre nach dem Mauerbau und der aufregenden Suche nach ihrer Schwester ist Ria vor allem eins geblieben, die Liebe zu Jens.

Titus Müller, 1977 in Leipzig geboren, studierte in Berlin Literatur, Geschichtswissenschaften und Publizistik. Mit 24 veröffentlicht er seinen ersten historischen Roman, weitere folgen. Er ist Mitglied des Pen-Clubs, einer internationalen Schriftstellervereinigung.