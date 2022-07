Limburg-Weilburg: 555 Schüler kommen aus der Ukraine

Die Lehrerinnen Viola Wingenbach (hinten) und Maria Dubyna (r.) in einer der Intensivklassen am Gymnasium Philippinum Weilburg. Am Freitagmorgen steht für die Elf-bis 15-Jährigen Deutschunterricht auf dem Stundenplan. An der Decke der Klasse hängt eine Papiergirlande in den ukrainischen Farben. An der Wand finden sich Willkommensgrüße für die ukrainischen Schüler. Sie sollen sich gewollt und willkommen fühlen. Foto: Mariam Nasiripour