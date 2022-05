Limburg-Weilburg: Betrüger melden sich per WhatsApp

Betrüger melden sich nicht nur am Telefon. Mittlerweile kommunizieren sie auch über WhatsApp. Symbolfoto: Laura Ludwig/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Am Sonntag sind Betrüger um ein Haar an das Geld eines Mannes aus Limburg gelangt. Die Unbekannten nahmen über den Messengerdienst WhatsApp Kontakt zu dem Mann aus Limburg auf und gaben sich in den Kurznachrichten als dessen Sohn mit neuer Handynummer aus.

Hier gaukelten sie dem Geschädigten vor, dringend Geld zur Bezahlung einer Rechnung zu benötigen. Dieser Bitte folgte er in dem guten Glauben, seinem Kind zu helfen und überwies den angefragten Betrag.

Erst im Nachgang fiel der Betrug auf. Glücklicherweise konnte der Senior zusammen mit seiner Hausbank die Transaktion stoppen. Auch per SMS-Nachrichten werden, so schreibt die Polizei in einer Meldung, zurzeit Menschen angeschrieben. Dort wird erklärt, dass man eine neue Mobilfunknummer habe. Aus diesem Grund erscheine nicht wie gewohnt der Name von Tochter, Sohn oder Enkel im Display, sondern nur die "neue Nummer".

Kommunikation über "finanzielle Probleme"

Dann wird versucht, Vertrauen aufzubauen, um jedoch schlussendlich von finanziellen Problemen zu sprechen, verknüpft mit der Bitte eine offene Rechnung zu begleichen.

Die Polizei im Kreis Limburg-Weilburg rät: "Lassen Sie sich auf solche Spielchen nicht ein. Überweisen oder übergeben Sie niemals aufgrund von telefonischen oder schriftlichen Kontaktaufnahme Geld. Wenn Verwandte oder Freunde von Ihnen Geld leihen möchten, sollten diese Sie doch persönlich aufsuchen."