Limburg-Weilburg: Brennholz ist begehrt wie nie

Matthias Schliffer am Holzspalter in Edelsberg. 800 bis 1000 Raummeter Brennholz arbeiten er und sein Bruder Markus pro Jahr auf und liefern es an ihre Kundschaft aus. Noch nie sei die Nachfrage so groß gewesen, wie aktuell und in den vergangenen Monaten, sagt der 34-Jährige. Foto: Jürgen Vetter