Limburg-Weilburg: Daumen hoch für 110-Millionen-Euro-Projekt

Der alte Bau des Kreiskrankenhauses in Weilburg. Es soll durch einen Neubau ersetzt, statt saniert zu werden.

WEILBURG - Der geplante Neubau des Krankenhauses in Weilburg hat eine wichtige Hürde genommen. Der Kreistag hat soeben in seiner Sitzung am Freitag einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst. Damit ist der Weg frei für die weitere Planung der größten Investition des Kreises in seiner Geschichte in Höhe von 110 Millionen Euro.

Am Standort Weilburg soll ein gemeinsamer Gesundheitscampus mit der Neurologie von Vitos entstehen, die von Weilmünster nach Weilburg ziehen wird. Etwa 1000 Mitarbeiter sollen am Ende dort arbeiten, das Haus insgesamt 350 Betten vorhalten. Nun wird die Kreisverwaltung in konkrete Verhandlungen und Planungen eintreten. Ein ausführlicher Bericht folgt.

