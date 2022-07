Limburg-Weilburg: "Einbrecher suchen einfache Ziele"

Leichtes Spiel für Einbrecher in der Urlaubszeit? Ein Polizei-Experte verrät, wie man sein Eigenheim oder seine Wohnung schützen kann. Symbolfoto: Silas Stein/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Am 25. Juli beginnen in Hessen die Sommerferien, und auch für viele Bewohner des Kreises Limburg-Weilburg steht der ersehnte Jahresurlaub vor der Tür. Zahlreiche werden mehrwöchige Reisen antreten. Das Haus oder die Wohnung stehen in dieser Zeit oft leer. Leichtes Spiel für Einbrecher? Polizeisprecher Christian Wiepen gibt in einem Gespräch mit dieser Redaktion Tipps, wie man sein Eigenheim so schützen kann, dass man am Ende seines Urlaubs keine unliebsame Überraschung erlebt.

"Grundsätzlich wird in der Ferienzeit nicht öfter eingebrochen als in anderen Sommermonaten", betont Christian Wiepen. Auch der eine oder andere Einbrecher mache schließlich Sommerurlaub. Die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs sei in der "dunklen Jahreszeit" deutlich höher. Dennoch - einige Einbrecher seien natürlich auch in diesen Wochen unterwegs und beobachteten genau, welches Haus temporär unbewohnt wirke. Welche Möglichkeiten gibt es also, sich gegen "ungebetene Gäste" zu wappnen?

"Der nahe liegende Trick ist, das Haus bewohnt aussehen zu lassen." Christian Wiepen, Polizei-Pressesprecher

"Der nahe liegende Trick ist, das Haus bewohnt aussehen zu lassen", sagt Christian Wiepen. So könne der Nachbar oder ein guter Freund gebeten werden, in regelmäßigen Abständen die Rollläden hoch- und herunterzulassen oder seinen Zweitwagen im Carport oder auf dem Parkplatz des "verlassenen Hauses" zu parken. "Man sollte auch darauf achten, dass der Briefkasten nicht überquillt und gegebenenfalls seine Tageszeitung abbestellen", empfiehlt der Experte.

Sollte man seine Rollläden während einer Reise überhaupt herunterlassen und so potenziellen Einbrechern schon einen ersten Hinweis geben? "Das kommt natürlich auch darauf an, wie sicher die Fenster sind", sagt Christian Wiepen. Meist sei ein heruntergelassener Rollladen aber ein wirksamer Einbruchsschutz. "Die Devise der meisten Einbrecher lautet ,schnell rein und schnell wieder weg'", so der Polizeisprecher.

Hilfe durch die moderne Technik

Aus diesem Grund seien auch Alarmanlagen ein guter Schutz - am besten so montiert, dass sie gut sichtbar sein. "Die meisten Einbrecher, die unterwegs sind, sind Laien, die schnell an Geld wollen. Die wenigsten sind so professionell, dass sie in der Lage wären, eine Alarmanlage zu knacken", erläutert Christian Wiepen. Auch Bewegungsmelder und ein gutes Türschloss könnten Eindringlinge abschrecken. "Einbrecher suchen immer das einfache Ziel. Wenn es zu viele Hürden gibt, ziehen sie weiter", weiß der Polizist.

Helfen kann aber auch die moderne "Smart-Home-Technik". Mit dieser könnten nicht nur automatisch der Fernseher an- und wieder ausgestellt oder Rollläden gesteuert werden, sondern auch Kameras aktiviert werden. "Man kann dann sogar mit einem Eindringling sprechen, ihn warnen und ihm sagen, dass man die Polizei rufen wird", erläutert Christian Wiepen. Die Polizei rate daher zur Anschaffung dieser Systeme.