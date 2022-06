Limburg-Weilburg: Gartenbesitzer laden in ihre Oasen ein

Geöffnet sind die Gärten am Samstag von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt pro Person und Garten kostet zwei Euro. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

HADAMAR-FAULBACH/BESELICH-OBERTIEFENBACH - Hessische Gartenbesitzer öffnen am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, ihre privaten Gartenoasen und präsentieren ganz persönliche Gartenkultur. Auch im Landkreis Limburg-Weilburg sind Gärten an diesem Wochenende geöffnet.

Familie Traversin zeigt in Faulbach, Hauptstraße 13 und 15, gleich zwei Gärten. Im englischen Cottage-Garden von Christina und Steffen Traversin gibt es 64 Sorten Rosen zu bewundern. Der teilweise im vorigen Jahr neu gestaltete Garten beherbergt auch einen Hühnerstall mit Zierhühnern. Der Garten von Manfred und Friedericke Traversin verzaubert im asiatischen Stil mit Bambus, einem Teich, vielen Farnen und Funkien. Dieser japanische Garten wurde mit Formgehölzen und einem schönen Teich sowie Hochbeeten neu gestaltet.

Einen Garten mit großem Koiteich gibt es in Obertiefenbach, Am Siechhaus 8. Christof und Beate Ebert haben ihren Garten fast wie einen Park angelegt, an drei kleinen Terrassen können die Fische im Teich gut beobachtet werden. Auch die Kaninchenzucht kann bestaunt werden.

Geöffnet sind die Gärten am Samstag von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt pro Person und Garten kostet zwei Euro.