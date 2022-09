Limburg-Weilburg: Gerät der Rettungsdienst an seine Grenzen?

Die DRK-Retter starten in Laubuseschbach zu einem Einsatz. Doch nicht immer wäre ein Anruf unter der "112" wirklich nötig gewesen. Archivfoto: Jürgen Vetter

LIMBURG-WEILBURG - Drohen den Rettungsdiensten im Kreis Limburg-Weilburg noch mehr Einsätze? Das befürchtete zumindest der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Kreistags. Hintergrund seiner Sorge ist die Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), die Öffnungszeiten der Zentralen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Kreis von Freitag bis Sonntag sowie an Brücken- und Feiertagen zu reduzieren. Zwischen 22 und 7 Uhr werden diese künftig geschlossen bleiben - bisher waren sie bis 24 Uhr geöffnet.

"Schon in den vergangenen ein bis zwei Jahren haben wir beobachtet, dass die Anzahl der Einsätze stark zugenommen hat - auch unabhängig von Corona", sagt der Erste Kreisbeigeordnete. Immer öfter würde, auch bei vergleichsweise harmlosen medizinischen Problemen, die Notrufnummer "112" gewählt. "Notärzte und der Rettungsdienst werden so mit Aufgaben belastet, die eigentlich nicht ihrem Kernbereich entsprechen. Das kann sogar dazu führen, dass wirklich dringende Einsätze hinausgezögert werden", verdeutlicht Jörg Sauer. Dieses Problem könnte sich durch die Reduzierung der Öffnungszeiten des ärztlichen Bereitschaftsdienstes weiter verschärfen.

"Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist hier im Kreis schon längere Zeit ein Reizthema." Olaf Wormuth, Rettungsdienstleiter DRK Oberlahn

Auch Olaf Wormuth, Leiter des Rettungsdienstes des DRK Oberlahn, hat die Erfahrung gemacht, dass die "Hemmschwelle", den Notruf zu wählen, gesunken ist. "Ich habe es schon erlebt, dass Menschen nachts den Rettungsdienst gerufen haben, um sich ein Rezept ausstellen zu lassen", berichtet er. Auch wegen grippalen Infekten oder Durchfallerkrankungen sei der Rettungsdienst schon gerufen worden. "Das ist leider die Realität", berichtet Olaf Wormuth.

Ob solche "Einsätze" nach der Entscheidung der KV noch zunehmen werden, sei allerdings noch nicht absehbar. "Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist hier im Kreis schon längere Zeit ein Reizthema. Denn leider ist er sehr oft nicht erreichbar", sagt der Leiter des Rettungsdienstes. Insofern werde sich für das DRK vermutlich nicht viel ändern.

Karl M. Roth, Abteilungsleiter Kommunikation der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, bestätigt auf Nachfrage dieser Redaktion, dass die KV beschlossen habe, die Öffnungszeiten der Zentralen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu reduzieren. "Sie werden an den Wochenenden nach 22 Uhr so gut wie gar nicht mehr in Anspruch genommen. Daher hat es aus unserer Sicht keinen Sinn, diese Strukturen aufrechtzuerhalten", sagt er.

Allerdings bleibe die Nummer "116117" des Patientenservices weiterhin "rund um die Uhr" erreichbar, sodass aus Sicht der KV mit einer Mehrbelastung der Rettungsdienste nicht zu rechnen sei. "Bei medizinischen Anliegen, die nicht lebensbedrohlich sind und mit denen man normalerweise zum Arzt gehen würde, sollen die Patienten auch weiterhin diese Nummer anrufen", betont Karl M. Roth.

Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer betont derweil, dass der Kreis auf alle Szenarien vorbereitet sei. "Wir sind als Kreis dafür verantwortlich, dass die medizinische Versorgung der Menschen gesichert ist." Aktuell werde ermittelt, wie die Rettungsdienste personell und technisch aufgestellt sind und ob ausreichend Wachen gibt. "Wir werden uns mit DRK und Maltesern an einen Tisch setzen und die Lage besprechen", so der Erste Kreisbeigeordnete. Gesundheit sei ein hohes Gut, hier werde nicht gespart.