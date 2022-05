Limburg-Weilburg: Hilfe gegen sexuelle Gewalt geht weiter

Immer wieder werden Kinder Opfer sexueller Gewalt. Die Beratungs- und Präventionsstelle des Vereins "Gegen unseren Willen" Limburg Weilburg bietet Betroffenen Hilfe. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Die Mitarbeiterinnen der Beratungs- und Präventionsstelle zu sexueller Gewalt im Landkreis Limburg-Weilburg haben im vergangenen Jahr 1386 Beratungskontakte gehabt. Diese verteilten sich auf 367 Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die von sexueller Gewalt betroffen waren. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Tätigkeitsbericht des Vereins "Gegen unseren Willen" hervor.

In einem Viertel der Fälle ging es um Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung, sexuelle Belästigung, Stalking und Ähnliches. In 21 Prozent ging es um sexuellen Missbrauch von Kindern durch Jugendliche oder Erwachsene. In 40 Prozent der Beratungsgespräche wurde ein zurückliegender sexueller Missbrauch thematisiert. "Häufig kommen die Betroffenen erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten, um sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen", heißt es im Bericht 2021.

In acht Prozent der Beratungsgespräche waren sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen das Thema. Und in sechs Prozent hatte eine Kontaktperson von mutmaßlicher sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gesprochen. Das im Jahr 2020 gestartete Präventionsprojekt "Ich bin wert-voll - Gemeinsam stark gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit geistiger Behinderung" sei 2021 erfolgreich weitergeführt worden, heißt es im Rechenschaftsbericht. Dazu habe die Aufführung des Theaterstücks "Ja! und Nein! Und Lass das sein!" speziell für Menschen mit Behinderung ebenso gehört wie Informationen auf der Homepage und in einem Flyer über die Angebote der Beratungsstelle in Leichter Sprache.

Neben der Beratungsarbeit bilden Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen einen wichtigen Tätigkeitsschwerpunkt. Sowohl Fachkräfte als auch weitere interessierte Gruppen möchten sich zum Thema "Sexuelle Gewalt" informieren und weiterbilden.

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spielen unter anderem die Themen "Sexuelle Gewalt mittels digitaler Medien" "Cybermobbing" und "Cybergrooming" eine immer wichtigere Rolle.

Den vollständigen Tätigkeitsbericht 2021 und weitere Informationen über die Beratungs- und Präventionsstelle gibt es auf www.gegen-unseren-willen.de.

willen.de.