Limburg-Weilburg: Hochansteckende Geflügelpest ist sehr nah

In Limburg-Weilburg existieren trotz der Lahn keine großen Rast- und Brutgebiete für Zugvögel. Der Landkreis gilt trotzdem als gefährdet bei Geflügelpestausbrüchen, weil er laut hessischem Umweltministerium eine "hohe Nutzgeflügeldichte" aufweist.

Im Kreisgebiet gibt es knapp 700 Betriebe mit insgesamt etwa 130 000 Legehennen.

In 380 dieser Betriebe werden maximal zehn Tiere gehalten, in 270 Betrieben bis zu 100 Tiere, in 20 Betrieben bis zu 1000 Tiere und in zehn Betrieben mehr als 1000 Hennen.

Der Löwenanteil der im Kreis registrierten Legehennen entfällt auf zwei Betriebe, die insgesamt 60 000 Tiere haltenIn einem weiteren Betrieb werden seit einiger Zeit Bruderhähne aufgezogen, nachdem das Töten der Eintagsküken verboten ist.

Dazu kommt eine aktuell nicht bezifferte Menge an Mastgeflügel, Puten und Gänsen in Betrieben im Kreisgebiet. Der Trend der vergangenen Jahre geht dahin, dass sehr viele Klein- und Kleinstgeflügelhaltungen hinzugekommen sind, dies spiegele sich in den sprunghaft angestiegenen Zahlen der kleinen Betriebe wider, so die Kreisverwaltung.