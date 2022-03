Limburg-Weilburg: Immer mehr Plastik landet in der Biotonne

Wenn falscher Müll in der braunen Tonne entdeckt wird, hängen die Kontrolleure einen roten Anhänger an den Mülleimer. Archivfoto: Kreisverwaltung Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Wenn "bio" aufgedruckt und die Tüte grün gefärbt ist, muss sie doch einfach kompostierbar sein - denkt man wohl gemeinhin. Doch das ist in vielen Fällen nicht so. Weil solche angeblichen Bio-Müllbeutel und andere Kunststoffe in der braunen Tonne für den Kompost landen, bittet der Landkreis um mehr Sorgfalt bei der Mülltrennung.

In der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg ist der Abfallwirtschaftsbetrieb Ansprechpartner für Nachfragen, Beschwerden und Anregungen der Bevölkerung zu den unterschiedlichsten Alltagsthemen.

Beschwerden

häufen sich

In der Vergangenheit sei es in diesem Zusammenhang vermehrt zu Beschwerden von Landwirten über den ständig steigenden Anteil von Kunststoffteilen im Kompost gekommen, teilt die Verwaltung mit.

Daraufhin habe sich Umweltdezernent und Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer (SPD) bei den Kompostwerken des Landkreises nach den möglichen Ursachen erkundigt. Von Michael Schneider, Betriebsleiter der Kompostierungsanlage Beselich, sei dabei zu erfahren gewesen, dass die braune Tonne in den vergangenen Jahren zunehmend für die Entsorgung nichtkompostierfähiger Produkte genutzt werde, zu denen auch die sogenannten Bioabfallbeutel gehörten. Die Befüllung mit Kunststoffmaterialien führe zu Problemen im gesamten Prozessablauf der Kompostierungsanlage und beeinträchtige die Qualität des erzeugten Komposts in hohem Maß. Diese Tatsachen sei voriges Jahr Anlass und Auslöser für Kontrollen der braunen Tonnen gewesen.

Mitarbeiter checken

über 5000 Mülleimer

Von April bis November 2021 wurden über 5000 Tonnen kontrolliert. Die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes sprechen über 90 Prozent der Bevölkerung ein Lob für die sachgerechte Befüllung aus. "Diejenigen Nutzer, die einen roten Anhänger an ihrer braunen Tonne gefunden haben und auch diejenigen, die auf dem Weg ins Büro oder in die Schule im Vorbeigehen einen leeren Kaffeebecher oder eine Trinkflasche in braune Tonnen geworfen haben, möchten wir ermutigen und erneut bitten, den Inhalt der Biotonne wertzuschätzen und mit einer verantwortungsvollen Befüllung zur Schließung eines wichtigen Stoffkreislaufs beizutragen", so der Abfallwirtschaftsbetrieb.

Beim Thema Nachhaltigkeit spielen, so schreibt die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung, Kompostierungsanlagen eine wichtige Rolle. Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft brauche gesunde Böden, denn Ackerböden seien die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Sie speicherten Kohlenstoff, Nährstoffe und Wasser und seien die Basis für die Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie nachwachsender Rohstoffe.

Mikroplastik sei für Menschen und Tiere schädlich. Allein in Deutschland landeten jährlich Tausende Tonnen Plastik auf und in landwirtschaftlich genutzten Böden. Hinzu komme, dass die winzig kleinen Plastikteilchen wie ein Magnet auf Schadstoffe reagieren würden und Pestizide sowie andere Umweltgifte an sich bänden.

Volkswirtschaftlich

sinnvolles Handeln

Wer Müll gewissenhaft trenne, handele ökologisch und volkswirtschaftlich sinnvoll. Aus vermeintlichem Müll entstünden neue Produkte; das schone die vorhandenen Ressourcen und trage so auch zum Klimaschutz bei.

Deshalb wolle sich der Abfallwirtschaftsbetrieb nochmals beim Großteil der Bevölkerung für ein umweltbewusstes Verhalten bedanken - verbunden mit der Hoffnung auf viele weitere Nachahmer in der Zukunft.