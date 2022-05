Limburg-Weilburg: In den Ferien an die See oder auf die Burg

Neuestes Ziel der Ferienfreizeiten des Landkreises ist die Burg Hessenstein am nordhessischen Edersee. Archivfoto: Stefan Betzler/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Das Amt für Jugend, Schule und Familie des Landkreises Limburg-Weilburg bietet in den Sommerferien sechs Ferienfreizeiten an.

Die Nordsee ist das Ziel einer Freizeit von Samstag bis Donnerstag, 30. Juli bis 11. August, auf die Insel Borkum für Kinder von 10 bis 13 Jahren und einer weiteren nach Norddeich von Montag bis Mittwoch, 1. bis 10. August, für Kids zwischen neun und zwölf Jahren. Nach Scharbeutz an der Ostsee geht es von Samstag bis Samstag, 23. Juli bis 6. August, für 10- bis 14-Jährige sowie an die Adria-Küste nach Rimini von Sonntag bis Donnerstag, 24. Juli bis 4. August, für Jugendliche von 16 bis 18 Jahren. Lembruch am Dümmersee ist das Ziel von Mittwoch bis Freitag, 17. bis 26. August, die Teilnahme ist für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren.

Neuestes Ziel der Ferienfreizeiten des Landkreises ist die Burg Hessenstein am nordhessischen Edersee. Dort findet von Montag bis Samstag, 8. bis 13. August, eine Freizeit für Kinder von acht bis zehn Jahren statt.

Wer Fragen zum Programm hat, Infomaterial anfordern oder seine Kinder gleich anmelden will, erreicht den Fachdienst Kinder- und Jugendförderung unter der Telefonnummer 0 64 31-29 63 50 oder per E-Mail an die Adresse a.roos@limburg-weilburg. de.