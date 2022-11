Limburg-Weilburg: Jeden Tag kommen Verzweifelte zur Caritas

Tomaten, Äpfel oder Brot: Viele Lebensmittel bekommen im Lädchen des Förderkreises Obdachlosenhilfe eine zweite Chance: Immer mehr Menschen sind froh über diese günstige Möglichkeit einzukaufen, sagt Georg Fritz, der Gründer des Vereins. (© Sabine Rauch)

Limburg-Weilburg - Fachdienste, drei Projekte und jede Menge zu tun: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritas-Beratungsdienste im Bezirk Limburg helfen Menschen in Notlagen. Und es werden immer mehr.

Da ist die Familie, die die Erziehungsberatung aufsucht, weil das Kind im Kindergarten auffällt. In der Beratung stellt sich dann heraus, dass die ganze Familie unter Spannung steht, weil der Vater in der Pandemie seinen Job verloren hat und das Geld nicht mehr reicht.

Da ist der Mann mit ausländischen Wurzeln, der zur Migrationsberatung kommt, weil er Probleme hat, seinen Aufenthaltsstatus zu verlängern. Schnell stellt sich heraus, dass er inzwischen auch Probleme mit dem Jobcenter hat, dass er seine Rechnungen nicht zahlen kann und seine Kinder Probleme in der Schule haben. Dann ist auch dieser Fall ein komplexer Fall, ein Fall für gleich mehrere Fachdienste der Caritas.

Immer mehr „Multiproblemlagen”

Die Expertinnen und Experten nennen das „Multiproblemlagen“. Und von denen gibt es immer mehr. Da ist es nur folgerichtig, dass die Experten im Caritas-Beratungshaus vernetzt arbeiten, dass die Dienstwege kurz sind, dass es regelmäßig Fallbesprechungen gibt.

„Multiproblemlagen brauchen multiprofessionelle Teams“, sagt Julika Hahn, eine der beiden Leiterinnen des Sachbereichs Beratung, Begegnung, Hilfen beim Caritasverband für den Bezirk Limburg. Dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen gute Arbeit leisten, hat sich längst herumgesprochen. Dass sie keine Wohnungen vermitteln oder gar vermieten, offenbar nicht.

Jeden Tag komme mindestens eine Anfrage von jemandem, der verzweifelt nach einer Wohnung sucht, sagt Stephanie Schnorr, die andere Leiterin des Sachbereichs Beratungsdienste bei der Caritas. Jeden Tag meldeten sich Menschen, denen Wohnungslosigkeit drohe. „Aber da können wir leider wirklich nicht weiterhelfen.“

„Viele Menschen, die dachten, sie hätten ihr Leben im Griff, kommen zunehmend in Not.“ Stephanie Schnorr Caritas Limburg

Das könne nur die Politik: Indem sie mehr bezahlbaren Wohnraum schafft. Und natürlich hoffen Julika Hahn und Stephanie Schnorr auch darauf, dass die Politiker Entlastungspakete beschließen, die allen Menschen helfen, ihre Gas- und Stromrechnungen zu zahlen und ein menschenwürdiges Leben zu leben. „Viele Menschen, die dachten, sie hätten ihr Leben im Griff, kommen zunehmend in Not“, sagt Stephanie Schnorr. Das sind die, bei denen es bislang immer gerade so gereicht hat. Aber auch Menschen, die sich vorher zur Mittelschicht zählten, hätten plötzlich Existenzangst. „Das sind die Folgen der Pandemie“, sagt Julika Hahn.

Das Lädchen und die Arbeit gegen die Armut Die Zahl der Bedürftigen steigt, die Zahl der Waren sinkt. Auch das Lädchen des Förderkreises Obdachlosenhilfe spürt die Krise. Immer dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr können Bedürftige hier günstig das einkaufen, was die Supermärkte der Region nicht mehr verkaufen wollen. Hauptlieferanten des Lädchens sind Aldi, Lidl, Globus und Edeka, sagt Georg Fritz, der ehemalige Vorsitzende des Förderkreises Obdachlosenhilfe. Aber die haben immer weniger übrig, versuchen, mit Sonderaktionen auch die Ladenhüter loszuwerden. „Sie kalkulieren so, dass sie nicht so viel entsorgen müssen.“ Nur die Bäcker produzieren offenbar immer noch im Überfluss: Die Brötchen vom Vortag sind immer noch so viele, dass sie auch im Lädchen nicht alle verkauft werden. Auch Bananen bleiben oft übrig. Diese Reste holt die Umweltorganisation Foodsharing. „Wir sind froh über unseren guten Kontakt zu Foodsharing“, sagt Georg Fritz. „Sonst müssten auch wir viel wegwerfen.“ Dabei gebe es doch genug Bedürftige. Dienstags kämen in der Regel 30 bis 50 Kunden, freitags sind es inzwischen 50 bis 80. Dann sind die Schlangen vor dem Lädchen lang, aber sie seien noch nicht so lang, dass die Mitarbeiter des Lädchens überfordert sind, sagt Georg Fritz. Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient, der letzte hat dann keine große Auswahl mehr. Rund 140 Kundenkarten sind derzeit im Umlauf, seit Mai wurden aber auch Menschen versorgt, die keine Karte hatten, sondern anders nachweisen konnten, dass sie sich die Lebensmittel im Laden nicht leisten können. Das hat andere Kunden abgeschreckt. Jetzt, im November, werden neue Kundenkarten verteilt. Jetzt bekommen auch die Geflüchteten aus der Ukraine eine Karte, wenn sie wollen und sie brauchen. Die Lage sei schwieriger geworden, sagt Georg Fritz. „Die, die weniger haben, müssen inzwischen auf vieles verzichten.“ Und davon wird es immer mehr geben. Deshalb hat Beate Herche, die neue Vorsitzende des Förderkreises, eine Bitte: „Wir suchen noch mehr Supermärkte, die Lebensmittel an uns spenden.“ Es würden immer noch viel zu viele Lebensmittel weggeworfen, über die sich die Kunden des Lädchens freuen würden. „Vieles kann noch verwendet wären, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.“

Sie rechnet spätestens Anfang kommenden Jahres mit noch mehr Hilfesuchenden. „Wir haben eigentlich kaum noch Kapazitäten“, sagt Stephanie Schnorr. „Aber wir wissen um die Not der Menschen.“

Insgesamt zwölf Beratungsangebote bietet die Caritas in dem Haus an der Schiede 73 und in der Nebenstelle Weilburg – von der allgemeinen Lebensberatung über die Schwangerenberatung bis zum Sozialbüro, vom Jugendmigrationsdienst über die Asylverfahrensberatung bis zu den Sprachmittlern von CariLingua. Und dann sind da natürlich noch die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (die sogenannte Erziehungsberatung, hierhin können sich aber auch Jugendliche selbstständig wenden) und die Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (die sogenannte Eheberatung, die aber für alle Paare und auch Einzelpersonen gedacht ist). Außerdem gibt es Angebote speziell für Gehörlose: eine Eheberatung und einen Sozialdienst.

2000 Erstberatungen im vergangenen Jahr

Rund 2000 Erstberatungen haben die knapp 35 Mitarbeitenden der Caritas-Beratungsdienste im vergangenen Jahr gezählt. Manchmal reicht eine Beratung, zum Beispiel, wenn die Klienten nur Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen brauchen, manchen Klienten ist nach drei bis vier Beratungen geholfen, manchmal müssen es zehn sein – je nachdem, wie komplex die Probleme sind. Das Ziel sei es, die Menschen in die Eigenverantwortung zu entlassen, sagt Frank Mach, Abteilungsleiter Soziale Dienste beim Caritasverband. Und das funktioniere gut. „Wir sind alle mit Herzblut dabei“, sagt Julika Hahn.

Auch online. Inzwischen finden die meisten Beratungen wieder von Angesicht zu Angesicht statt, aber die digitale Beratung bleibt. Denn für einige Klienten sei schon die Reise nach Limburg eine Herausforderung, für Alleinerziehende zum Beispiel oder für jene, die auf dem Land wohnen und auf Bus und Bahn angewiesen sind. „Wir haben unsere Beratungsangebote so aufgestellt, dass sie zu den Lebensverhältnissen unserer Klienten passen“, sagt Julika Hahn. Inzwischen werde schon bei der Terminvereinbarung gefragt, ob die Beratung per Video, am Telefon oder vor Ort stattfinden solle. Mit Wartezeiten müssen die Klienten so oder so rechnen. Wer eine Erziehungsberatung braucht, muss zwei Wochen warten, wer eine allgemeine Lebensberatung will, länger.

Multiprofessionell, mit Herzblut und Blick für das Wesentliche: Julika Hahn, Stephanie Schnorr und Frank Mach (von lins) von den Caritas-Beratungsdiensten helfen Menschen in Not. (© Sabine Rauch) „Wir sind für die Menschen da – mit den Möglichkeiten und den Ressourcen, die wir eben haben", sagt Julika Hahn. Denn auch die Beraterinnen und Berater haben Grenzen. Und natürlich geht es auch da ums Geld, genauer: um die Finanzierung der Beratungsdienste. „Das ist ein hochkompliziertes System." Denn es gibt verschiedene Kostenträger. Nur eines ist bei allen gleich: Die Mittel müssen jedes Jahr neu beantragt werden. „Das ist jedes Jahr wieder spannend", sagt Frank Mach. Und manchmal erfahren die Mitarbeiter erst Mitte November, ob sie im Januar noch ihren Job haben. Natürlich könne so ein großer Verband wie der Caritasverband einiges abpuffern. „Aber wegen der allgemeinen Kostensteigerung werden auch bei uns die Puffer immer kleiner."

Julika Hahn formuliert es so: „Wir leben gerade in einer ziemlich turbulenten Welt.“ In einer Welt, in der immer mehr Menschen Unterstützung brauchen, sich aber immer noch viele scheuen, um Hilfe zu bitten. „Es ist keine Schande, Beratung in Anspruch zu nehmen“, sagt Frank Mach. Er wünscht sich, dass die Menschen früher kommen. Nicht erst, wenn der Anbieter droht, den Strom abzustellen oder die Beziehung vor dem Aus steht. Je früher die Menschen kommen umso besser, sagt Julika Hahn. „Dann kann man noch was tun.“

Von Sabine Rauch