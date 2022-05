Limburg-Weilburg: "Jugendaustausch ist Friedensarbeit"

AFS betreut Gastschüler aus aller Herren Länder. Auch Ausflüge, wie hier nach Rüdesheim, gehören zum Programm. Archivfoto: AFS

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Ab September können Familien in der Region für ein halbes oder ganzes Schuljahr wieder ein Gastkind aus dem Ausland bei sich zu Hause aufnehmen.

Rund 230 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren reisen diesen Sommer mit der gemeinnützigen Jugendaustauschorganisation "AFS Interkulturelle Begegnungen" nach Deutschland. Sie wollen in einer Gastfamilie die Kultur und Sprache des Landes kennenlernen und sich persönlich weiterentwickeln.

Gemeinsam mit AFS sucht der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Hofmeister Familien, die Jugendliche von einigen Wochen bis zu einem Jahr bei sich aufnehmen möchten. "Internationaler Jugendaustausch ist Friedensarbeit und darf grade jetzt in schwierigen politischen Zeiten wie diesen nicht stillstehen", erklärt Hofmeister.

Eine Aufnahme ist für einen Zeitraum ab sechs Wochen bis zu einem Jahr möglich. Die Gastfamilien werden vor und während der Zeit des Austausches von AFS vorbereitet, begleitet und betreut. Außerdem steht eine telefonische Hotline rund um die Uhr zur Verfügung. Interessierte wenden sich an AFS unter Telefon 0 40-39 92 22 90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de.