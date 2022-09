Limburg-Weilburg: Kinder redend zum Lesen bringen

"Bücheralarm" ist eine bundesweite Initiative zur LeseförderungIns Leben gerufen von Lena Stenz. Auf ihrer Website schreibt sie: "Leseförderung per Podcast funktioniert. Mit meiner preisgekrönten "Lesehäppchen-Show - Der Bücher-Podcast für Kids" habe ich das in vergangenen zwei Jahren unter Beweis gestellt. Kinder und Jugendliche erleben so die analoge Welt der Bücher in einem neuen Kontext." Weitere Informationen: www.bücheralarm.de.

Die Anmeldung für den Podcast-Workshop läuft bis zum 1. November über die Kreis- und Stadtbücherei, Mauerstraße 1, in Weilburg, Telefon 06471-30339.