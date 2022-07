Limburg-Weilburg lädt Frauen und Mädchen zu außergewöhnlichen Erlebnissen ein

Auch Alpaka Momo und seine Freunde werden sich bemühen, Frauen und Mädchen während der Sommerwerkstatt des Kreisfrauenbüros Limburg-Weilburg auf bislang ungewohnte Art eine schöne Zeit zu verschaffen. Sie sind die Hauptdarsteller des Programms "Zur Ruhe kommen mit Lamas und Alpakas". Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet im Landkreis Limburg-Weilburg die Sommerwerkstatt "Zeit(t)räume" wieder ihre Türen. In 22 Kursen können Frauen und Mädchen eine Woche lang Kreativität, Musik, Entspannung, Achtsamkeit und Gesprächsrunden erleben. Die Sommerwerkstatt für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren wird vom Frauenbüro des Landkreises ausgerichtet. Sie findet in der ersten Woche der Sommerferien (25. bis 29. Juli) im Berufsschulzentrum Adolf-Reichwein-Schule in Limburg (Heinrich-von-Kleist-Straße 14) statt.

Die Leiterin des Frauenbüros, Ute Jungmann-Hauff, erklärte dazu: "Wir stellen Zeit und Raum zur Verfügung, um Neues zu erleben, zu entspannen, zu genießen und zu träumen." Die Bildungswoche solle Frauen und Mädchen die Möglichkeit bieten, sich an Neues heranzuwagen und sich mutig dem Unbekannten zu stellen. Motto: "Außergewöhnliches ausprobieren".

In den unterschiedlichsten Themenbereichen werden Tages- und Wochenkurse sowie Vorträge und Workshops angeboten

Während der Sommerwerkstatt wird für die Kinder der Teilnehmerinnen eine kostenfreie Kinderbetreuung angeboten, sodass sich Mütter einmal ungestört ohne ihre Kinder ausprobieren können. Zu allen Kursen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Programme mit den Anmeldeformularen sind erhältlich im Servicebüro der Kreisverwaltung, in allen Rathäusern der Städte und Gemeinden, in der Buchhandlung Schaefer in Limburg und im Internet unter der Adresse https://

Zum Abschluss eine Theaterveranstaltung

Zum Abschluss der Sommerwerkstatt findet am Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr die Theaterveranstaltung "Das wahre Leben ist doch anders! - Eine Suche nach dem Glück" mit dem Turmalin Theater in der Kleinkunstbühne Thing in Limburg statt. Karten können beim Frauenbüro des Landkreises Limburg-Weilburg, Telefon 0 64 31-29 61 69 oder 0 64 31-29 61 53 reserviert werden. Das Büro ist montags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 16 Uhr erreichbar. Kontakt ist auch per E-Mail möglich: frauenbuero@limburg-weilburg.de.