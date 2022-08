3 min

Limburg-Weilburg: Lage beim Trinkwasser bleibt angespannt

Noch nie wurden in Hessen in einem Sommer so viele Sonnenstunden und so wenig Regen registriert. Wir zeigen, wie es jetzt mit der Trinkwasserversorgung aussieht.

Von Jürgen Vetter Redakteur Weilburg