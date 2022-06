Limburg-Weilburg: Landrat ehrt zwei Lebensretter

Das Glück, dass er hatte, ist Horst Bock (2. v. r., neben ihm seine Ehefrau Brigitte, ganz links Tochter Bianca Wagner) noch immer anzusehen. Als er 2019 einen Herz-Kreislaufstillstand erleidet, sind zwei junge Männer in der Nähe und retten ihm das Leben. Einer der beiden ist auf dem Foto zu sehen: Daniel Langolf mit Urkunde und Blumenstrauß, die ihm Landrat Michael Köberle (r.) überreichte. Foto: Kreisverwaltung Limburg-Weilburg

BESELICH/HADAMAR/ELBTAL/LIMBURG - Landrat Michael Köberle (CDU) hat Michael Knapp aus Obertiefenbach und Daniel Langolf aus Oberweyer im Kreishaus in Limburg mit einer öffentlichen Belobigung ausgezeichnet.

Am Donnerstag, 23. Mai 2019, hatte Horst Bock aus Hangenmeilingen beim Fahrradfahren auf einem Wirtschaftsweg in Steinbach einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten. Horst Bock war dabei so hingefallen, dass er von zwei Männern gesehen wurde. Diese Männer - Michael Knapp und Daniel Langolf - erkannten direkt die lebensbedrohliche Lage und eilten zu Horst Bock. Sie führten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und alarmierten die Rettungskräfte. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde die Wiederbelebung weitergeführt.

Die Diagnose lautete "ACS". Diese Abkürzung kommt aus dem Englischen (acute coronary syndrome) und bedeutet "akutes Koronarsyndrom". Damit wird in der Medizin ein Spektrum von Herz-Kreislauf-Erkrankungen umschrieben, das durch den Verschluss oder die hochgradige Verengung eines Herzkranzgefäßes verursacht wird. Im Falle von Horst Bock war dies ein Herz-Kreislauf-Stillstand.

"Ohne Ihre schnelle, mutige und effiziente Hilfe wäre Horst Bock nach Angaben der behandelnden Ärzte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verstorben. Es ist mir daher enorm wichtig, Sie beide heute mit einer öffentlichen Belobigung auszuzeichnen", betonte Landrat Köberle während seiner Laudatio im Kreishaus, der auch Brigitte und Horst Bock beiwohnten.