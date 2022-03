Limburg-Weilburg Löhne im Gastgewerbe steigen kräftig

Mehr Geld für die Angestellten in der Gastronomie: Ihre Löhne und Gehälter steigen in zwei Schritten um insgesamt 15 Prozent. Symbolfoto: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

LIMBURG-WEILBURG - Seit zwei Jahren schon leiden sie besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Jetzt gibt es für Köchinnen, Kellner und Hotelangestellte im Kreis Limburg-Weilburg gute Nachrichten: Ihre Löhne und Gehälter steigen in zwei Schritten um insgesamt 15 Prozent. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit und rät den Beschäftigten, ihre aktuelle Lohn-Abrechnung genau zu prüfen. Mit der März-Überweisung muss das erste Plus von 8,5 Prozent auf dem Konto sein.

Eine Schichtleiterin am Hotelempfang oder ein Stationskellner im Restaurant erhält jetzt 2997 Euro brutto im Monat - das sind 310 Euro mehr als zuvor.

"Die Corona-Pandemie hat das Gastgewerbe so hart getroffen wie kaum eine andere Branche. Mit der kräftigen Einkommenserhöhung haben die Beschäftigten nach Lockdowns und Kurzarbeit nun endlich wieder eine Perspektive", sagt NGG-Regionalchef Peter-Martin Cox. Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe im Landkreis Limburg-Weilburg aktuell rund 2100 Menschen in 290 Betrieben.

Den neuen Tarifvertrag, auf den sich die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband Dehoga geeinigt haben, nennt Cox einen "Meilenstein". Das zweite Lohn-Plus erfolgt im Januar kommenden Jahres. Auch der Nachwuchs profitiert: Die Azubi-Vergütungen haben sich zum März um 22 Prozent erhöht. "Der Abschluss ist im Interesse der gesamten Branche", erklärt der Geschäftsführer der NGG-Region Rhein-Main.

Cox: Arbeit an der

Theke wird attraktiver

Denn durch die Lohnerhöhungen werde die Arbeit an Theke und Tresen deutlich attraktiver. Dies sei ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Während der Pandemie hätten viele Beschäftigte aus dem Kreis Limburg-Weilburg ihrer Branche den Rücken gekehrt. Vor allem wegen der Kurzarbeit, die für hohe Lohneinbußen gesorgt habe. "Mit dem starken Einkommensplus gibt es jetzt Licht am Ende des Tunnels. Besonders dann, wenn Cafés, Restaurants, Hotels und Pensionen bald wieder in den Normalbetrieb schalten können - stark sinkende Corona-Zahlen vorausgesetzt", so Cox weiter.